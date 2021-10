Bolaños y Belarra fracasan en su enésimo intento de alcanzar un pacto sobre vivienda y PGE

El borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 está ahora mismo en un punto muerto. Los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, llevan encallados casi un año en la negociación para regular el precio de los alquileres y ahora, esa misma incapacidad para llegar a un acuerdo, hace peligrar las futuras cuentas públicas. Ni siquiera una reunión del más alto nivel entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha permitido desatascar el diálogo este lunes.

Con el tiempo en contra para presentar el borrador de los Presupuestos en el plazo que se marcó Pedro Sánchez, la regulación de los alquileres -una discusión que ya amenazó con dinamitar las cuentas del pasado año- se ha convertido en el elemento clave para que el nuevo borrador vea la luz. Tanto que Bolaños, hombre fuerte del presidente, ha entrado en la negociación para reconducir la situación. No obstante, el encuentro con Belarra no ha dado frutos. Las posiciones siguen enconadas. El PSOE se mantiene en aprobar un tope para los precios de los inmuebles e incentivos fiscales; Unidas Podemos exige medidas para bajarlos, como acordaron en octubre de 2020.

Fuentes moradas explican que en la reunión de este lunes Belarra ha propuesto iniciativas que solo afectasen a los grandes tenedores de viviendas -aquellos que tienen más de 10 inmuebles-, dejando la regulación de los pequeños propietarios para más adelante. Los socialistas, aseveran las mismas voces, han rechazado la propuesta. Así, sostienen que la posición de sus socios "impide que se avance y haya un acuerdo en la ley y en el borrador de Presupuestos". En otras palabras, no darán su visto bueno a las nuevas cuentas hasta que el PSOE se avenga a regular los alquileres.

"Los jóvenes españoles no necesitan paternalismos sino poder emanciparse para acceder a una vivienda. Hoy esto es un imposible y, por tanto, lamento decirles que no hay acuerdo. Estoy segura de que avanzaremos estos días y desde luego por nosotros no va a ser. Cuando el PSOE quiera estamos dispuestas", ha sentenciado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lamentando la negativa de sus socios.

Disgusto por la indiscreción

Su compañera en el Ejecutivo y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no piensa igual. Este lunes ha asegurado que el problema de vivienda "no se resuelve con una medida o una ley". La solución, ha explicado, pasa por abordar cuestiones como un programa de vivienda pública o aumentar las vivienda en alquiler. Además, ha enfatizado que se debe lograr un equilibrio porque "hay que proteger a los inquilinos, pero también a la clase media del país".

En el equipo de Bolaños no querían este lunes, sin embargo, hacer apenas comentarios. Sí confirmaron la cita con Belarra de este lunes por la mañana, pero se negaban a "radiar" las conversaciones, y advertían de que solo hablarán de los acuerdos "cuando estén cerrados". "Se sigue trabajando de manera intensa para cerrar la negociación en breve", apuntaron fuentes del Ministerio de la Presidencia a este diario.

Pero que no había gustado que Unidas Podemos airease la cita fue evidente por las palabras que, ante los periodistas, pronunció Eva Granados, portavoz socialista en el Senado, tras la reunión del comité organizador del 40º Congreso del PSOE, del que es portavoz. "Estamos en un Gobierno, y en un Gobierno se debate, se discute, pero no se hacen ultimátums ni se condiciona. Se sienta y se negocia", advirtió en rueda de prensa desde Ferraz, llamando a los socios de coalición a la discreción.