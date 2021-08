Si te vas de vacaciones y te hospedas en un hotel, no sabes en qué condiciones trabajan las personas que limpian tu habitación. Quizá cobra menos de dos euros por hacerte la cama, está subcontratada, hace jornadas de más de 10 horas al día, le cambian los turnos continuamente o tiene la posibilidad de ser despedida (no renovada) a la mínima de cambio. Estas son las condiciones laborales en las que trabajan muchas camareras de piso y que desde hace años denuncian Las Kellys -las que limpian-. Este verano, no obstante, han decidido ir un paso más allá mediante el contraste: visibilizar aquellos hoteles que sí respetan los derechos de sus trabajadoras. Y están a 37.000 euros de conseguir su primer objetivo: crear una central de reservas propia.

Bajo el lema 'Yo reservo con Las Kellys', este sindicato de camareras de piso pretende crear una especie de ‘Booking’ de comercio justo. Una plataforma desde la que los visitantes que quieran pasar unos días en Barcelona puedan encontrar una lista de hoteles en los que Las Kellys tienen representación sindical y pueden garantizar que los allí empleados están en nómina, cumplen con el convenio y las medidas de prevención de riesgos laborales; entre otros. Para así facilitar la opción de compatibilizar el ocio vacacional de los turistas y el bienestar de los trabajadores que lo hacen posible.

“Queremos demostrar que podemos anteponer los derechos laborales a los de las empresas y que sea rentable”, explica la portavoz de Las Kellys Vania Arana. La idea surge como continuación del proyecto del sello de calidad que desde el mismo sindicato trataron de impulsar, con escaso éxito, en el 2018. Pese a que quedó aprobado en el Parlament, desde el Departament de Treball no han asumido activamente como propia esta medida y el control y promoción de la misma es “ninguno”, en palabras de Arana. Es por ello que desde Las Kellys quieren ir un paso más allá y sustituir al intermediario, siendo ellas directamente las valedoras mediante esa central de reservas de qué hoteles cumplen con sus obligaciones laborales y cuáles no.

Objetivo: empezar en 2022

"No podíamos esperar más. Muchas de las compañeras han ido desarrollando enfermedades profesionales por exceso de horas. Y esta crisis está siendo dura, porque hay empresas que están aprovechando para recortarnos todavía más las condiciones. El otro día nos llegó una chica a la que le pagaron 38 euros por un día entero de trabajo, de siete de la mañana a siete de la tarde", explica Arana.

Para financiar el proyecto han abierto un crowdfunding a través de la plataforma goteo.org con el objetivo de recaudar 60.000 euros y costear así el desarrollo web. Actualmente han conseguido 22.997 euros y la meta es, antes del 1 de septiembre haber sumado otros 37.000 euros; para así tener operativa la central de reservas a partir del 2022. "Algunos hoteles ya se han interesado, pero no queremos empezar a negociar nada hasta que tengamos el goteo cerrado. Si no alcanzamos el objetivo continuaremos igual, aunque tendremos que ir más lentas. Pero esto va para adelante", explica la portavoz de Las Kellys.