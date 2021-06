El rechazo de Escrivá a derogar ya el factor de sostenibilidad de las pensiones impide el acuerdo con los sindicatos

El rechazo del ministro José Luis Escrivá a derogar ya el factor de sostenibilidad del PP en este primer bloque de la reforma de las pensiones encalla ahora mismo el acuerdo con los sindicatos. No es el único punto que impide alcanzar un pacto sobre el que ya existen asentadas bases, pero sí es una de las rocas de más peso. CCOO y UGT han marcado aquí una línea roja y no firmarán acuerdo alguno si la Seguridad Social no suprime primero esta fórmula que debería servir para ajustar las prestaciones a la esperanza de vida y pasan a negociar sobre la legislación previa a 2011 su sustituta. En el otro lado, la Seguridad Social traslada esa pelota al segundo bloque de negociaciones y se escuda en que así se lo comunicó a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación.