Hoy entra en vigor la nueva normativa de la ITV con multas de hasta 500 euros

La nueva ITV entra en vigor hoy con cambios en sus normas y multas que van entre los 200 y los 500 euros. En realidad, los cambios no son muy significativos, y afectarán a una pequeña parte de los automovilistas. Hasta ahora, si se producía un error en el sistema ABS en aquellos coches que no están obligados a llevarlo, se consideraba un falta leve. Pero a partir de hoy, si estos vehículos tienen instalado el sistema de frenada están obligados a que funcione a la perfección. De lo contrario, se considerará una falta grave y no se superará la ITV.