Hubo una sentencia lapidaria que lanzó Cristóbal Montoro en 2010 a Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria: "Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros". Los populares querían que el paquete de recortes impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obligado por Bruselas para evitar el rescate a España, se estrellase en el Congreso, y presionaron a los grupos de la oposición para que no lo respaldaran. Buscaban el hundimiento del Ejecutivo porque intuían, como así ocurrió, que llegarían al poder en las siguientes elecciones generales. Al final, el presidente consiguió la convalidación del decreto ley por un solo voto. Aquella frase la relató dos años más tarde Oramas y Montoro, ya ministro de Hacienda, la reconoció. Desde aquel momento, ha emergido en el debate público de manera recurrente.

También este miércoles, en una sesión de control al Ejecutivo que el PP quiso convertir en un 'revival' de aquel 2010, intentando equiparar aquel año con este 2021. Porque entonces fue el ocaso del exlíder socialistas, y ahora los populares creen que, tras el derrumbe del PSOE en Madrid el 4-M, se acerca el fin de la era de Pedro Sánchez. "Se le está poniendo cara de Zapatero", llegó a espetar Pablo Casado al jefe del Ejecutivo. Después, su escudero, número dos, Teodoro García Egea, prosiguió con el paralelismo en su pregunta a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz: "Hoy están en el aniversario del mayor recorte de la historia de la democracia, aprobado por un Gobierno socialista. La historia se repite", señaló, recordando que Sánchez, diputado nacional en 2010, apoyó ese paquete de recortes que incluía la congelación de las pensiones o la bajada del sueldo de los funcionaros. "Ese día fue el comienzo del fin de Zapatero como el 4-M será el comienzo del fin de Pedro Sánchez", soltó Egea. El Gobierno intentó durante la mañana dar la vuelta a esos vaticinios. Por eso Díaz recuperó aquella sentencia de Montoro en su respuesta al secretario general de los populares: "Le doy un consejo. Abandonen ese aforismo que recuerda España, no dejen caer España para después intentar recuperarla ustedes. Apoyen al Gobierno de España y trabajen por el bien común".

García Egea subrayó que si el Ejecutivo, "el más radical de Europa", sufre "tanto desgaste" es porque "gobierna contra la gente", por las cifras de paro —de nuevo señaló que hay seis millones de desempleados, cuando según la última EPA son 3,6 millones, un 15,98%— y la "descomunal subida de impuestos" —Hacienda ha dejado la reforma fiscal para cuando se afiance la recuperación—. "Quieren subir los impuestos para seguir siendo ustedes ricos", porque PSOE y Unidas Podemos lideran el Ejecutivo "más caro de la historia", sin un "solo recorte de gasto superfluo". "Los españoles no quieren limosna, quieren empleo, lo que el Gobierno no les da. Los españoles no esperan nada del Gobierno. Saben que su política económica es el estado de alarma permanente", apostilló García Egea.

Díaz le replicó que los ciudadanos sí "tienen memoria", y recuerdan los "viernes negros" de la época en la que gobernaba Mariano Rajoy, "con recortes en las pensiones, en las prestaciones de desempleo, con desahucios, sufrimiento y dolor", con una "tasa de paro histórica" (el 26,94% y 6,27 millones de desempleados en el primer trimestre de 2013), con un 56% de paro juvenil. Mientras que con el PP en la Moncloa se destruyeron "3,3 millones de puestos de trabajo", sostuvo, a día de hoy "quedan tan solo 200.000 puestos de trabajo por recuperar para estar en la situación anterior en la pandemia". "Y su partido debería alegrarse", le dijo a Egea.

Y como el número dos de Casado le citó lo ocurrido en Madrid hace poco más de una semana, la vicepresidenta dio algunas cifras del "escudo social sin precedentes" desplegado por el Gobierno de coalición en la comunidad —"610.000 personas en ERTE, 190.000 autónomos sin protección"—, mientras el PP no ha sido capaz de aprobar un presupuesto regional desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la Puerta del Sol. "¿Sabe lo que dirían si gobernara la izquierda?", se preguntó, antes de recuperar aquella sentencia de Montoro de 2010 y pedir al PP que apoye al Ejecutivo y trabaje "por el bien común".