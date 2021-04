Saltos laborales para unos pocos

Patricia Rodríguez (nombre ficticio) tiene 26 años y trabaja desde hace menos de cinco meses como técnico contable en una importante compañía logística. Desde que acabó sus estudios en la universidad, allá por el 2017, ha trabajado para cuatro empresas distintas. Un empleo por año. En todos ellos presentó su carta de renuncia. "No me sentía realizada, no aprendía nada nuevo, esos empleos no aportaban valor a mi carrera", cuenta como respuesta a por qué abandonó sus anteriores puestos. Quizá ni ella misma lo sepa, pero Rodríguez es una auténtica ‘job hopper’.