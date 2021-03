Un ‘rastreador’ que protege a las nuevas marcas

No pocas veces sucede que un inventor o investigador tiene una gran idea y alguien se la arrebata para hacerla suya. Sucedió en casos tan célebres como el del teléfono, que se dice que no fue inventado por Grahan Bell. O en el del juego de mesa Monopoly, que fue creado por una mujer, Lizzie Magie, y no por Charles Darrow.