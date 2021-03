El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, confía en que la Ley de Vivienda en la que trabaja el Gobierno nazca del acuerdo con su socio, Unidas Podemos, porque "hay margen de negociación".

"Yo estoy convencido de que esta ley nacerá dentro del acuerdo del Gobierno de coalición, lo creo porque hay margen para la negociación, más allá de las tácticas y de que ahora estamos en campaña, que lo sentimos, pero sobre todo porque a ambos lados de la mesa compartimos los mismos objetivos", ha señalado Ábalos este domingo en un acto sobre vivienda junto al candidato socialista a presidir la comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo.

Según ha destacado el ministro, esta Ley de Vivienda va a ser la primera en 40 años, por lo que se aprobará "bien hecha" y "sin ansiedad", pues se tratará de una "ley estructural más que coyuntural".

Además, ha dejado claro que "no es una ley de alquileres", ya que este es uno de los aspectos que abordará la ley. De hecho, sobre materia de alquileres, ha defendido la propuesta del PSOE de los incentivos fiscales a propietarios, la iniciativa "más avanzada de Europa".

Como el problema estructural es de oferta, según ha explicado, el Gobierno pretende "incentivar la oferta privada y generar oferta pública". "Para plantear que la oferta privada se estimule, y sabiendo además que la mayoría de los arrendadores son pequeños propietarios (en torno al 85% son pequeños propietarios) y el arrendamiento no constituye su acción principal, tenemos que procurar equilibrar la situación de unos y otros", ha afirmado.

En cualquier caso, Ábalos ha dejado claro que el PSOE no ha inventado esta propuesta de incentivos fiscales, es más, "ya viene aplicándose" con una deducción del 60%. "Pero nosotros queremos hacerlo más progresivo, más justo. ¿Por qué una deducción general si las situaciones son particulares?", se ha preguntado.

"No hay ningún regalo fiscal a los grandes tenedores, como intencionadamente se ha denunciado para facilitar esta comunicación simple a la que nos acostumbran; es de sentido común, si hay deducciones de IRPF, no hay ninguna sociedad mercantil que se pueda acoger al IRPF", ha defendido.

Así, lo que propone el Gobierno es una deducción del 50%, en lugar del 60% y a partir de ahí se modula en función de las características de cada propietario. Por ejemplo, si se bajan los precios de los contratos de arrendamiento los propietarios se beneficiarán fiscalmente con un 90% y con un 70% si se alquila la vivienda a jóvenes entre 18 y 35.

También, la ley establecerá qué es una "vivienda vacía", ya que a partir de ahí se podrá aplicar en el IVI un recargo para movilizar vivienda vacía y con ello aumentar el número de viviendas en alquiler. "El objetivo de la regulación de los alquileres no es perjudicar a los propietarios, sino proteger a los inquilinos, y la mejor manera de hacerlo es logrando que los arrendatarios paguen menos por su vivienda habitual, respetando al mismo tiempo el marco competencial de las comunidades autónomas", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que a los inquilinos "les da igual" qué hagan los poderes públicos para que puedan acceder a una vivienda a un precio asequible, de ahí que el PSOE haya optado por los incentivos fiscales a los propietarios en lugar de sancionarles, ya que "las sanciones pueden provocar el efecto contrario y detraer la oferta". "Es más útil la zanahoria que el palo, y también hemos de evitar la especulación de viviendas en B", añade.

Gabilondo se compromete a construir 15.000 nuevas viviendas públicas

Por su parte, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha comprometido este domingo a iniciar la construcción de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler accesible social, si gana las elecciones del próximo 4 de mayo.

Para el candidato socialista, "sin políticas públicas" solo existe una "sociedad desamparada con políticas destinadas al enriquecimiento de unos pocos dejando a la intemperie a muchos". A su juicio, el Gobierno regional tiene una política con tres rasgos: "especulación, consumo indiscriminado del suelo y enajenación del parque de vivienda pública".

En este sentido, ha insistido en que la vivienda "no es un simple activo financiero", si no que es un derecho fundamental del ser humano". "Esto significa más vivienda pública o especulación, y nosotros decimos con naturalidad y sencillez: más vivienda pública", ha lanzado Gabilondo.

"Nos tenemos que movilizar. El gobierno de la Plaza de Colón es lo que queremos evitar porque el PP piensa en la vivienda para hacer grandes negocios con fondos de inversión y esa es la política descorazonadora que hay en Madrid. Tenemos que lograr que la vivienda no sea un privilegio, sino un nuevo modelo representativo de toda la sociedad nacido del acuerdo de todos los sectores y que piense en todos los ciudadanos", ha propuesto.

Gabilondo quiere un plan de choque en materia de vivienda que esté enfocado en los más vulnerables, con el que no haya familias que tengan que "vivir hacinadas en unos pocos metros cuadrados por no tener recursos", algo que ya pasa, a su parecer, "en el Madrid rico de las grandes exhibiciones donde hay personas que no viven en condiciones dignas".

Asimismo, el líder del PSOE ha insistido en la necesidad de que "ningún ayuntamiento pueda vender vivienda pública a fondos buitre" mediante una ley para que se destine 100% a vivienda social, algo a lo que se compromete a llevar a cabo si gobierna.