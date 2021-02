Prácticamente nada es ya igual a hace un año. Nuestros hábitos, nuestro día a día, han cambiado en apenas doce meses, quizá para siempre, gravitando alrededor de algo que nos ha permitido, no solo evitar un desplome aún mayor de la economía, sino también ofrecido alternativas de consumo y oportunidades de negocio. Hablo, por supuesto, de la tecnología. Sin ella, el 2020 no solo hubiera sido todavía peor, sino que nuestro futuro se esbozaría bastante más negro.

Una de las consecuencias más palpables del relevante papel de las herramientas digitales ha sido el protagonismo del ecommerce. Los rigores del confinamiento y de las restricciones sanitarias han acelerado notablemente y consolidado las tendencias de consumo online. Hasta los comerciantes más reacios tuvieron que asumir que la supervivencia de sus negocios pasaba en muchos casos por competir a través de Internet.

Y en la mayoría de los casos así ha sido, ya que España ha incrementado sus ventas a través del comercio electrónico por encima del 30% en este 2020 en comparación con el pasado año, hasta tal punto, que se trata del tercer país con mayor un incremento, según eMarketer. Esta compañía de investigación de mercados asegura además que nuestro país será el que más rápido crezca de Europa occidental en este ámbito hasta 2023, una tendencia ya recogida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que señala que España ha estado registrando incrementos superiores al 20% en los últimos tres años.

Ante esta nueva realidad, las empresas del sector logístico debemos dar la mejor de las respuestas. En lo que a Correos se refiere, las cifras demuestran la envergadura del reto que tenemos entre manos. Durante 2020, hemos gestionado 208,9 millones de envíos de paquetería y cartas urgentes, un 8,4% más que durante el año anterior, llegando a 51,1 millones durante la campaña navideña, un 31% más.

En este sentido, no perdemos de vista el impacto medioambiental de nuestra actividad, y desde Correos hemos querido proponer un debate sobre el uso responsable de la paquetería urgente. El coste climático de un envío en 24 horas es bastante superior que en 72 horas, ya que este último permite esperar a llenar un camión, mientras que el otro supone camiones medio vacíos circulando, y en consecuencia, más desplazamientos y menos eficiencia logística medioambiental.

El compromiso de dar respuesta a la sociedad

Con el objetivo de dar respuesta a lo que nos demanda la sociedad, hemos ampliado la capacidad de clasificación en 600.000 paquetes más al día, gracias a inversiones realizadas a lo largo del año. Asimismo, hemos reforzado también las redes de transporte con la apertura de 318 nuevas rutas, y ampliado la flota con cerca de 2.300 nuevos vehículos, un tercio de ellos eléctricos. Correos continúa además con su apuesta por el empleo estable y de calidad, con la reciente convocatoria de más de 3.400 puestos para ingresar como personal laboral fijo.

La dotación de recursos y la inversión en infraestructuras tiene como objetivo, no solo responder a las necesidades de la ciudadanía, sino anticiparse también al previsible aumento del negocio en los próximos años a nivel internacional. Antes de la irrupción de la pandemia, Correos llevó a cabo operaciones de expansión e internacionalización en mercados estratégicos como Portugal y China.

Si bien la prioridad es atender las necesidades de los ciudadanos de nuestro país en estos momentos tan complicados, Correos no pierde de vista su plan estratégico, desde el convencimiento de que la internacionalización será una palanca fundamental, no solo para nuestro negocio, sino para la recuperación de la economía española. Nuestro país se encuentra ante el reto de aprovechar las posibilidades que ofrece el sector logístico, y desde Correos, no estamos dispuestos a dejarlas pasar. De hecho, nuestro principal objetivo sigue siendo el de crear un eje logístico que una Asia, Europa y Latinoamérica.

El momento de asumir el reto demográfico

Tanto administraciones como empresas hemos de arrimar el hombro, fortaleciendo nuestra red de transporte y garantizando el acceso a las infraestructuras tecnológicas para todos los ciudadanos, sin importar donde vivan.

Porque uno de los compromisos más firmes de Correos es el del reto demográfico. El año 2020 ha dejado patente la dificultad de acceso a ciertos servicios, algunos de ellos esenciales, que sufren muchas zonas de la denominada España vaciada. La irrupción del teletrabajo puede resultar un auténtico salvavidas para estos lugares, pero sin la adecuada dotación de infraestructuras, la oportunidad quedará frustrada.

En Correos queremos contribuir a paliar esta situación, gracias a la capilaridad de nuestra red de oficinas y su capacidad logística. De hecho, de las 2.393 oficinas de toda España, 1.297 oficinas están ubicadas en zonas rurales, dando servicio a 15 millones de habitantes. Por eso, ofrecemos nuevos productos, servicios y gestiones en las oficinas, además de poner en marcha Correos Market, la plataforma de comercialización para productores locales.

Abordamos este 2021 con ilusión, por los retos que sin duda van a abrirse camino ante nosotros. Los principales a los que nos hemos de enfrentar en el ámbito logístico, clave para el futuro de la compañía, son los de adaptar los procesos e infraestructuras al gran crecimiento de la paquetería y aportar valor yendo más allá del delivery de última milla para ofrecer el proceso logístico completo.

Pero también afrontamos este nuevo año con responsabilidad, dada la confianza que en nosotros tiene depositada la sociedad y las cruciales tareas que se nos han encomendado. El sector logístico seguirá siendo uno de los más dinámicos de la economía a nivel mundial, pero en nuestra mano está que lo aprovechemos para dar respuesta a algunos de los problemas de nuestro modelo productivo. En Correos, nos sentimos preparados para dar respuesta al desafío.