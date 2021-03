La patronal CEOE ha presentado este jueves su plan para rescatar al sector turístico ante la crisis económica provocada por la irrupción de la covid. Bajar temporalmente el IVA al 7% hasta el 2022 para las activiades relacionadas con el turismo, prolongar el aplazamiento de tributos para las empresas del sector y desplegar un programa de vacaciones subvencionadas con el fin de reactivar la demanda son algunas de las recetas que ha puesto sobre la mesa el presidente de la organización empresarial, Antonio Garamendi. Un sector que ha recibido esta semana el enésimo torpedo sobre su línea de flotación, con las recomendaciones de los Gobiernos de Alemania y Bélgica a sus ciudadanos de no viajar a España.

El dirigente de la CEOE considera que el Gobierno va tarde con su plan de ayudas para uno de los grandes perdedores de la actual crisis de la covid: el turismo. Un conjunto de actividades que representa el 11,8% del PIB español y da empleo al 13,5% de la población ocupada; según datos del informe presentado por la entidad. "Estamos planteando de nuevo lo que venimos revindicando desde hace mucho tiempo", ha criticado Garamendi. La batería de propuestas de la patronal contempla, por un lado, medidas para asegurar la liquidez de las compañías en un momento de caída de la demanda. Y, por el otro, instrumentos para reactivar esa demanda.

Garamendi también ha apostado por un rescate para el sector aéreo, con especial atención a aquellas compañías con mayor peso en España. "El sector aéreo es clave", ha sostenido. La patronal ha instado al Gobierno a acelerar la inyección de capital por la vía del fondo SEPI, dotado con 10.000 millones y que contempla entradas de participación pública en empresas estratégicas. "Me consta que [Iberia y Air Europa] ya están hablando con el Gobierno", ha afirmado Garamendi. "¿Por qué en Alemania o Italia ya se han hecho estas participaciones y aquí no?", ha añadido.

Liquidez y demanda

Liquidez, liquidez y liquidez. Este ha sido uno de los principales mensajes en el que ha insistido la patronal desde que se declaró el estado de alarma. Conscientes de que las restricciones a la movilidad de una pandemia que ha escalado a nivel global iba a dejar a la gran mayoría de empresas del sector sin ingresos durante meses; sino más. Es por ello que Garamendi ha instado al Gobierno a que prolongue las líneas de créditos ICO, active préstamos con retornos a largo plazo, suprima temporalmente las tasas turísticas y amplie los aplazamientos de deudas y tributos de la Seguridad Social.

La otra cara de la moneda es la falta de demanda, es decir, de turistas, tanto extranjeros como locales. Muchos establecimientos no abren, o lo hacen parcialmente, no ya por el virus, sino porque no les sale a cuenta asumir los gastos fijos sin tener clientes. Según los últimos datos publicados esta semana por el INE, España recibió en julio siete millones menos de turistas foráneos que en el mismo mes del año pasado. Y con ello dejó de ingresar 9.500 millones de euros.

Para revertir esta tendencia, CEOE plantea al Gobierno que, de manera "coyuntural" -según ha reiterado-, baje el IVA a las activiades turísticas al 7% hasta el 2022. También que despliegue paquestes de vacaciones subvencionadas (un modelo similar al imserso) para el turista local. Y, para reforzar el factor confianza, la patronal apuesta por la fórmula de los corredores seguros, las pruebas PCR en los aeropuertos y los incentivos para los seguros privados que contemplen contingencias asociadas a la covid.

Costes y ERTE

¿El coste para el erario público para financiar este rescate al turismo? El informe presentado este jueves por CEOE, en colaboración con la consultora EY, no lo contempla. "Es la gran industria española", ha declarado Garamendi; que ha pedido al Gobierno que no repare en gastos. Siempre que estos sean "coyunturales", ha insistido. La recurrencia de este planteamiento por parte de la gran patronal española se debe a su reticencia a que el Ejecutivo le plantee, a cambio, subidas de impuestos para costear el gasto social desplegado para paliar los efectos de la crisis.

Uno de estos gastos "coyunturales" son los ERTE, cuya cuarta prórroga comenzarán a discutirla el Gobierno y los agentes sociales a partir del viernes en Palma. La propuesta de salida de la CEOE es extender los incentivos hasta, mínimo, junio del 2021. Que estos no estén limitados por sectores -"¿Qué es turismo?", se ha preguntado este jueves Garamendi-; aunque las actividades turísticas puedan tener un trato específico.