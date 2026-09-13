Memoria de la isla | Mitologías de los espacios vividos

Canta un viejo bolero que ‘la distancia es el olvido’ y un conocido refrán dice que “el tiempo lo borra todo”. Mentiras. Hay amores juveniles que, en la vejez, uno todavía recuerda. Y el emigrado o exiliado, por más tierra y mar que haya puesto por medio, difícilmente olvida el país que dejó por necesidad. Los viejos –que es ya mi caso- puede que no sepamos lo que hicimos la semana pasada, pero recordamos con extraña precisión nuestros primeros años, los paisajes de nuestra infancia y adolescencia. Sucede que el tiempo y la distancia avivan los recuerdos. Posiblemente, porque necesitamos anclajes y en nuestro subconsciente siempre quedan los rescoldos de aquello que vivimos, ese pasado que nos hizo como somos y al que con cualquier pretexto regresamos. La misma pérdida, en tanto que privación, es ya una forma de presencia en las imágenes y recuerdos que sobreviven como fantasmas de la memoria y que, convocados por cualquier vestigio, asoman en nuestro consciente con doloroso realismo. Lo que hemos dejado atrás, lo que hemos perdido, crea un vacío existencial que necesitamos llenar y que favorece la mitificación de lo vivido.

Sabemos que Ibiza, la ciudad de la que aquí hemos hablado, no es ya como la recordamos, pero nuestras raíces están en ella y desde ellas vivimos. No podemos perder ese nexo existencial con un tiempo y un lugar que explican quiénes somos y de dónde venimos. Nuestro pasado es significativo, nos transciende y proyecta. Conviene reconocer, sin embargo, que aunque hablemos de una misma ciudad y lugares comunes, el ‘atlas urbano’ que de Ibiza cada uno se hace es siempre distinto. Los espacios coinciden porque son los mismos, pero cambian los matices y las perspectivas que las circunstancias y la propia vida nos dieron de ellos. Tiene así, cada uno, de la propia ciudad, una visión particular, biográfica y en cierto modo intransferible; y los ecos que cada quien reconoce son sólo suyos. Las ciudades que como Ibiza han tenido una dilatada habitación no llegamos a conocerlas del todo porque nunca se desprenden de los pliegos que les ha dado la temporalidad. Tenemos sólidas señales de su pasado, pero sus últimos estratos permanecen enterrados con infinidad de secretos que no rescataremos.

Pero es ese desconocimiento el que nos hace soñar, el que nos hace vivir en una ciudad más imaginada que real, más presentida que conocida. Muchos de nosotros, por otra parte, hemos vivido en una simbiosis íntima o demasiado estrecha con la ciudad, hemos crecido en ella mientras ella crecía en nosotros, pero no como era en cada momento, sino en la representación que, según pasaba el tiempo, no íbamos forjando de ella. Y aunque ahora intentemos distanciarnos de la urdimbre de sus calles y plazas, ámbito al que nuestra vida estuvo ligada en su momento más sensible, no conseguimos la perspectiva necesaria porque todo lo que envuelve nuestros comienzos marca después nuestras afecciones. De aquí que no podamos describir su mundo tal como era, objetivamente, sino únicamente desde nuestra percepción, desde nuestros mitificados recuerdos, desde nuestra imaginación y nuestros sentimientos. Cualquier detalle, cualquier vestigio, es una invitación a recuperar aquella ciudad idealizada, de manera que los recuerdos nos devuelven siempre al espacio irreemplazable que conocimos mientras fuimos creciendo y que mantenemos en nuestro interior como un escudo acuartelado, con una primigenia fuerza incubadora, con su calor informe y envolvente.

Cuando uno habla de la ciudad que conoció, que conocimos, el recuerdo no busca revivir un pasado lejano ni recuperar un retrato objetivo de aquello que vimos y vivimos, sólo constata que aquel espacio y aquel tiempo permanecen todavía en nosotros. Y es así porque la idea que hoy tenemos del mundo es tributaria de la concepción infantil que de aquella ciudad nos hicimos. Y porque los lugares que asociamos a nuestra niñez y adolescencia son los cimientos de las mitologías utópicas a las que regresamos cuando somos mayores.

Hijos de un lugar

Desde ellas proyectamos nuestro particular andamiaje, el que nos permite la verticalidad, mantener el sentido, referirnos a un centro. El mundo que después hacemos, particular y heterogéneo, arranca de aquella simbiosis que mientras crecimos nos fue haciendo ‘hijos de determinado lugar’. Y las representaciones que después hagamos tendrán siempre aquel origen modesto de la casa, la calle, el barrio y la ciudad que vivimos. Serán tanto estímulo como determinación y, según pasen los años, ni las distancias ni las mutaciones conseguirán desdibujar los perfiles anclados en aquella primera memoria que de niños hicimos.

La acrimonia que nos provoca la mutación de la ciudad se produce porque situamos episodios pasados de nuestra vida en un cuadro que permanece intacto en nuestros recuerdos, pero que en realidad, hace ya tiempo que no existe. Sucede que la memoria tolera mal la caducidad y mantiene las imágenes fijas como si fuesen fotografías. Aún así, aunque vivamos y veamos una ciudad distorsionada y un mundo hecho pedazos, la conjunción azarosa de huellas y vestigios de aquellos primeros años, imaginarios o reales, como las piezas de un puzle, nos remiten a lo que allí fue signo, símbolo y vivencia. Es el papel incubador del espacio germinal, vivido y nuclear, origen a partir del cual desarrollamos la espiral de la vida.