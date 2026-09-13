Imaginario de Ibiza | Platja de Santa Eulària, un oasis en medio de la ciudad

Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta a ciegas, sin mi respuesta rota Mario Benedetti

A diferencia de otras localidades ibicencas, Santa Eulària se articula en torno al mar y su disfrute. En la imagen que ilustra esta página, tomada hace pocos días, cuando todavía era agosto y un calor insoportable nos ofuscaba el ánimo hasta el extremo de cavilar que ya nunca volveríamos a vivir otro verano apacible como los de la infancia, puede contemplarse el despertar de la playa. Se capturó pocos minutos antes de las diez de la mañana y, a pesar de su condición de orilla urbana, refleja algunas características que la hacen completamente distinta a otras de la isla. Transitando por su ribera cristalina, de alguna manera, se perciben ecos del pasado.

Partiendo de su vertiente norte, la Platja de Santa Eulària comienza a continuación del malecón del puerto deportivo, con su característica torre blanca en el extremo, que marca la entrada a los pantalanes. Por encima se asoman docenas de mástiles que se balancean al son de la corriente, pertenecientes a otros tantos cascos ocultos por el rompeolas, de forma que, aunque la dársena está presente, al mismo tiempo pasa desapercibida.

En la retaguardia, sobrevolando la orilla, un amplio paseo marítimo que, a pesar del diseño avejentado de sus baldosas, reluce impoluto sin que la suela de las sandalias se quede pegada. Al contrario que en otras latitudes, tampoco hay señales de borracheras nocturnas ni de trapicheos varios. La arena está limpia, las hamacas y sombrillas perfectamente alineadas y sólo rompen la monotonía cromática de la arena tostada las pocas toallas de los bañistas tempraneros, abuelos y abuelas en su mayoría, que aprovechan la tranquilidad de la mañana, cuando el sol aún no castiga con inquina su piel delicada. En este extremo de la orilla, cinco velomares de colores con tobogán simétricamente varados y unas cuantas piraguas aguardan a que alguien los alquile, declarando al mismo tiempo con su presencia que esta ribera urbana sigue siendo un enclave familiar.

Precios

Un hamaquero veterano, de los que ya no quedan en muchas otras playas, mantiene su parcela en perfecto orden. Y aunque sus precios no son baratos (diez euros por hamaca y otros tantos la sombrilla), en comparación con los tres, cuatro o cinco que se cobran en numerosas orillas peninsulares, nada tienen que ver con las subastas desaforadas y el trampeo constante que se ejercita en otras riberas ibicencas, incumpliendo de forma descarada las tarifas municipales sin la menor consecuencia.

Un poco más adelante, camino a la fuente situada en mitad de la rambla litoral, donde la orilla se divide en dos, una mujer barre la extensa rampa que permite superar el desnivel a quienes padecen dificultades de movilidad. Y a continuación de ésta, los vestuarios a pie de arena, que proyectan una leve sombra donde dormita una mujer de piel oscura que parece haber pasado allí la noche. La huella de la crisis de la vivienda también se percibe en Santa Eulària, donde múltiples pisos de la retaguardia están siendo adquiridos por empresas y particulares extranjeros, provocando que los precios lleven años por las nubes, haciendo inviable la compra y el alquiler para quien quiere vivir en la isla o trabajar la temporada.

La orilla se prolonga en otra media luna, todavía más extensa que la anterior. Entre ambas superan los seiscientos metros, mantenidos con idéntica pulcritud. En el horizonte, algunos barcos fondeados aprovechando el buen tiempo, pero a suficiente distancia como para impedir que se pierda la sensación de playa. El mar, cristalino y aguardando a que el sol se sitúe en lo alto para exhibir sus turquesas y esmeraldas. Y, ante todo, silencio. Aunque es urbana, la Platja de Santa Eulària resulta mucho más amable que tantas otras definidas como vírgenes.

Una orilla con desembocadura La Platja de Santa Eulària es la única de todo Balears donde desemboca un río, aunque permanezca seco la mayor parte del año. Su presencia marca el final de la orilla por el lado sur y el inicio del paseo que discurre en paralelo a un cauce antaño descuidado y actualmente renovado.

(*) Cofundador de www.ibiza5sentidos.es, portal que recopila los rincones de la isla más auténticos, vinculados al pasado y la tradición de Ibiza