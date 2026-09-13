Coses Nostres | La crisis de la arena

Desde 'La Guerra de las Galaxias' a Dune, desde Tatooine hasta Arrakis, la ciencia ficción ha recreado mundos de arena que parecen prácticamente infinitos. Inagotables. Tanta arena que Anakin Skywalker podía permitirse el lujo de declarar: «No me gusta la arena. Es áspera, irritante y se te mete por todas partes». La verdad es que lo mismo podría decirse de él, y lo cierto es que la arena, en la vida real, es un valioso recurso natural que, pese a lo que pueda parecer, está sobreexplotado y en retroceso. Este mismo año, la Organización de las Naciones Unidas ha advertido, con uno de sus informes, que la creciente extracción de arena en el mundo está desestabilizando ríos, erosionando costas, destruyendo biodiversidad y dejando el planeta más desprotegido ante los efectos del cambio climático. Muy diversas industrias usan la arena sin tener en cuenta que se trata de un recurso que se repone lentamente.

En las Pitiusas, los cada vez más intensos temporales, que arremeten contra unas costas desnaturalizadas, provocan que las playas registren pérdidas drásticas de arena que la naturaleza no es capaz de renovar al mismo ritmo que desaparece. Y a este escenario hay que añadir el impacto de la única industria que retira arena en las islas, la industria turística. Según los datos publicados el año pasado en el Informe Mar Balear (impulsado por la Fundación Marilles), los turistas se llevan cada año, sin querer, más de 300 toneladas de arena, acelerando la degradación del litoral. Parte de esa factura medioambiental que pagan las islas y de la que no suele hablarse. El cálculo se realizó para el año 2023 y supone que cada bañista se lleva con él unos 38 gramos de arena. Puede no parecer mucho, pero la suma total es un dato demoledor.

A ello podemos añadir la arena que es retirada por las máquinas que se llevan los arribazones de posidonia, una práctica de la que también debemos responsabilizar al sector turístico y que se sigue llevando a cabo a pesar del amplio consenso científico y medioambiental sobre su inconveniencia.

Al contrario que en otros archipiélagos igualmente vulnerables, las instituciones no suelen realizar campañas específicas para recordar a los visitantes (y a los residentes) las consecuencias de no limpiarse la arena de los pies o de las toallas antes de irse de la playa. Y es probable que muchos lectores escucharan alguna indicación al respecto de alguna entidad conservacionista y creyeran que estaban exagerando. Quizás ahora vean el asunto de otra manera.

La arena —ese conjunto de partículas de sílice y diminutos fragmentos de conchas y esqueletos— no es sólo la base del valor turístico de las islas, sino que también tiene una gran importancia ecológica. Crea una barrera natural contra el oleaje y es el hábitat y zona de reproducción de muchas especies de fauna y flora. En Arrakis mora un gusano de arena descomunal (Geonemolodium arraknis), mientras que en las arenas de Ibiza y Formentera habitan especies más inofensivas pero igualmente maravillosas, como la fura (el escarabajo Pimelia elevata) o el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus), que nidifica en las dunas, y flora emblemática como el molinet (Silene cambessedesii) y el lirio de mar (Pancratium maritimum), que ahora podéis ver en flor.