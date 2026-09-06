A toda vela

Embarcaciones tradicionales durante la Muestra de Cultura Popular celebrada en Santa Eulària en 2006. La navegación a vela se ha convertido en una actividad de ocio reservada a los muy amantes del mar, pero no hace tanto que era la manera en que la mayoría de embarcaciones se desplazaban de un puerto a otro. Barcos de madera a vela son difíciles de ver hoy en día, fue posible admirar este grupo gracias a la celebración de una muestra de cultura popular. 15/Octubre/2006 Islas Baleares. Ibiza.