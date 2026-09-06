Memoria de la isla: Del Puig de Vila y el castillo que hoy es Parador Nacional

Cuando Saint-Exupéry habla de pueblos errantes y cedros es imposible no pensar en el nomadismo de quienes, en lo que hoy es el Líbano, -tierras de Biblos, Sidón y Tiro- cambiaron el desierto por el mar, los camellos por los barcos que les trajeron al Far West, al entonces Lejano Oeste de Cartago, Gades y establecimientos fenicio-púnicos, caso de nuestra isla. Y el 'un santuario' que cita nos remite al estamento religioso del Puig de Vila, hoy representado por la Catedral que pudo erigirse sobre una mezquita, un templo romano y un santuario cartaginés. Y al mentar finalmente la ciudadela nos hace pensar en el castillo que estuvo en el mismo solar, el Puig de Vila donde empezó todo.

Y a partir de los edificios representativos que allí tenemos, Catedral, Curia y Castillo, podemos viajar hacia atrás en el tiempo y recomponer la dilatada historia de un lugar que nos explica. Un buen motivo puede ser la conversión del Castillo en Parador Nacional, no en vano las excavaciones realizadas durante su construcción nos desvelan vestigios de Ciudad Primera. Un Puig de Vila, por cierto, en donde no sólo tenemos confirmación de una habitación ininterrumpida que convierten a Ayboshim/Ibiza en una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo, sino que nos descubre un solar con aura, significante y revelador. Quien haya leído a Mircea Eliade o Bachelard entenderá qué quiero decir. En ciudades antiguas que como la nuestra tienen una configuración piramidal, de anfiteatro, en su vértice se situaban siempre, por razones religiosas, defensivas y de gobierno, el estamento religioso, militar y civil.

No era un capricho. Respondía a la significación que impone lo ‘alto’ como lugar separado, diferenciado y relevante, un ámbito sobre-saliente y cualitativamente distinto que propicia hierofanías. No puede extrañarnos. El espacio elevado es el lugar más próximo al que habitan los dioses, un espacio oracular y 'puerta del cielo' que vehiculiza y potencia nuestro contacto con ellos. En el mismo nombre de Dalt Vila, Ciudad Alta, ya se significa la pre-eminencia que subrayan las torres de la Catedral y del Homenaje. En la conformación arracimada, cónica o pinacular de la ciudad, las torres son el último esfuerzo de nuestra proyección hacia 'lo Alto'. Todas las calles y callejones conducen al vértice de la ciudad que en su emergencia consolida el sentido religacional de la habitación que protege la 'Diosa Blanca' de la que Robert Graves nos habla, no importa que se llame Tanit o María.

Las transformaciones

El Puig de Vila ha sufrido a lo largo de los siglos severas trasformaciones, pero lo que vemos nos remite todavía a un ayer que exige relato. Marí Cardona, don Juan, a partir de la escritura pública que tras la conquista catalana recoge la dotación de la primera iglesia de la isla, -documento que se firma en Mallorca el 15 de septiembre de 1235 porque en nuestra isla no había notario-, ya nos habla de la existencia de un edificio de culto anterior a la Catedral, casi con toda seguridad una mezquita; y al otro lado de la plaza, en su poniente, de la Almudaina y la fortaleza. Es cierto que los edificios que llamábamos Castillo no dejaban de ser, como los conocimos en las últimas décadas, unos pabellones militares, pero los restos arqueológicos localizados y las torres que se han preservado nos invitan a recomponer las primitivas y sucesivas fortalezas que ocuparon el mismo solar.

Explica el historiador Enric Ribes que "fins a la construcció de les murades renaixentistes al Puig de Vila hi havia un veritable Castell que es diferenciava clarament de l’Almudaina, juxtaposada a ponent i, com el Castell, vorejada per torres i cintes de murada". Y el Archiduque Luís Salvador, en las 'Antiguas Pitiusas' nos lo sitúa tal como lo conoció a finales del siglo XIX: "Desde la Plaza de la Catedral discurre en dirección sur una calleja que facilita la entrada al Castillo. Un arco de medio punto custodiado por un centinela da entrada a un patio en el que vemos unas casas sencillas en las que vive el Gobernador y un corredor abovedado que lleva a una terraza y ofrece una maravillosa vista hacia poniente, el pla de Vila y el ancho mar".

Una descripción que ya coincide con lo que nosotros hemos conocido. De manera que lo que en tiempos fue certidumbre, hoy es certeza. Las catas realizadas en el subsuelo del Castillo nos retroceden a estratos tardo-púnicos de la primera mitad del siglo VI aC. Y aunque no sabemos con exactitud qué hubo allí, siguiendo el ordenamiento de otros enclaves púnicos podemos imaginar un reducto fortificado. La romanización pasa luego de puntillas y las transformaciones mayores llegan con los árabes, a los que les debemos la Almudaina adosada a la fortaleza y la mezquita donde hoy tenemos nuestro templo mayor. Lo que nosotros hemos conocido luego ha sido sólo una mixtificada guarnición militar, es cierto, pero con inequívocos vestigios que nos remiten a los primeros tiempos y a su dilatada historia que sólo fragmentariamente conocemos.

Y no podemos olvidar algunas noticias significativas, caso del ataque de Cneo Escipión que, tras hibernar en Tarragona, fracasa cuando durante dos días trata de tomar la fortaleza con un poderoso ejército y tiene que conformarse con saquear algunas casas del llano, hecho que nos habla de una fortaleza púnica inexpugnable. En cuanto a la fortificación árabe, más que dar pábulo al relato del Prior del Convento, Fray Vicente Nicolás que habla de la traición del hermano de Jeque que daría entrada a las tropas catalanas, me quedo con el otro relato de Gabriel Alomar en "Historia de las islas Baleares' cuando describe una resistencia enconada y un cerco de cinco meses, lo que sugiere de nuevo la importancia que tuvo, también entonces, la fortificación y que nos confirman los estudios de Antoni Costa Ramón en 'La triple Murada de l’Ibiza árabe'. Una historia, en fin, del Puig de Vila y del Castillo, repito, que está por hacer.