Los pilares del mar

Un grupo de buceadores se apoya en uno de los pilares de la antigua piscifactoria Mariana en aguas de Formentera. Durante un temporal en el año 1997, la piscifactoria Mariana, que había sido abandonada por falta de rentabilidad, se hundió junto al islote de s’Espardell. La imagen que podemos ver al bucear en ella es como la de una nave extraterrestre posada en la arena. Destacan los impresionantes pilares de hierro que se alzan orgullosos desde el fondo marino. Los buzos apoyados en uno de ellos dan una escala de las dimensiones que pueden llegar a alcanzar .11/Octubre/2018 Islas Baleares. Formentera.