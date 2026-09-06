Pájaro a vista de pájaro
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Una gaviota fotografiada desde el mirador de la Plaza de España en Dalt Vila. Aunque muchos creen que es necesario un potente teleobjetivo para la fotografía de aves, no siempre es así. Basta con elegir bien el sitio, ser buen observador, pues la mayoría de las aves repiten patrones de vuelo, y tener algo de paciencia para, con un teleojetivo medio, obtener una buena imagen, como la de esta gaviota volando por debajo de nosotros.16/Julio/2016 Islas Baleares. Ibiza.
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