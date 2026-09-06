La mirada de Joan Costa: Los pececitos rojos

Grupo de reyezuelos en un hueco de la estructura de la plataforma Mariana. Los reyezuelos son conocidos sobre todo por la peculiaridad de que los machos incuban la puesta de huevos en su boca durante la época de cría. Pero más allá de ello, son interesantes también por su intenso color rojo y porque es habitual encontrarlos en grupos muy numerosos en cuevas, en los huecos de las rocas o, como en este caso, en el de una columna de la antigua piscifactoría Mariana. 5/Agosto/2021 Islas Baleares. Ibiza.

Los pilares del mar / Joan Costa

Los pilares del mar

Un grupo de buceadores se apoya en uno de los pilares de la antigua piscifactoria Mariana en aguas de Formentera. Durante un temporal en el año 1997, la piscifactoria Mariana, que había sido abandonada por falta de rentabilidad, se hundió junto al islote de s’Espardell. La imagen que podemos ver al bucear en ella es como la de una nave extraterrestre posada en la arena. Destacan los impresionantes pilares de hierro que se alzan orgullosos desde el fondo marino. Los buzos apoyados en uno de ellos dan una escala de las dimensiones que pueden llegar a alcanzar .11/Octubre/2018 Islas Baleares. Formentera.

Grafismo / Joan Costa

Grafismo

Un insecto palo posado sobre una pared de cal en Sant Joan. Las imágenes más simples son muchas veces las que mejor funcionan. Este insecto palo, difícil de encontrar pues suele vivir camuflado entre las ramas de las plantas, me dio pie a conseguir una fotografía muy gráfica, donde destacan la ausencia de color y la estructura del sujeto que se resume en un conjunto de líneas rectas. 15/Abril/2013 Islas Baleares. Ibiza.

Pájaro a vista de pájaro / Joan Costa

Pájaro a vista de pájaro

Una gaviota fotografiada desde el mirador de la Plaza de España en Dalt Vila. Aunque muchos creen que es necesario un potente teleobjetivo para la fotografía de aves, no siempre es así. Basta con elegir bien el sitio, ser buen observador, pues la mayoría de las aves repiten patrones de vuelo, y tener algo de paciencia para, con un teleojetivo medio, obtener una buena imagen, como la de esta gaviota volando por debajo de nosotros.16/Julio/2016 Islas Baleares. Ibiza.

A toda vela / Joan Costa

A toda vela

Embarcaciones tradicionales durante la Muestra de Cultura Popular celebrada en Santa Eulària en 2006. La navegación a vela se ha convertido en una actividad de ocio reservada a los muy amantes del mar, pero no hace tanto que era la manera en que la mayoría de embarcaciones se desplazaban de un puerto a otro. Barcos de madera a vela son difíciles de ver hoy en día, fue posible admirar este grupo gracias a la celebración de una muestra de cultura popular. 15/Octubre/2006 Islas Baleares. Ibiza.