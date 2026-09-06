Coses Nostres: El mero dorado que hace magia en es Vedrà

No todos los meros son iguales. Hay meros comunes o pardos, falsos abadejos y meros gitanos. Al menos en Ibiza y Formentera, donde estas tres especies son relativamente fáciles de observar dado que suelen habitar a menos de cincuenta metros de profundidad (hay citados al menos otros tres meros en aguas de Balears, pero viven a más de setenta metros). En el mundo se reconocen casi unas noventa especies dentro del género Epinephelus, a los que se identifica con el nombre general de meros (el mero gitano o anfós bord, sin embargo, está clasificado en el género Mycteroperca).

En las islas, el más famoso de todos es, sin duda, el anfós, el mero E. marginatus, pero también es muy popular la especie que en castellano recibe el nombre de falso abadejo y que, en las Pitiusas, se conoce como xerna (también anfós llis). Es la especie Epinephelus costae, un pez dorado, más estilizado que el anfós y con unas bandas horizontales de tonos más claro que están muy marcadas en los ejemplares juveniles y se desdibujan en los individuos adultos, que tienen, en cambio, una gran mancha amarilla muy característica. Al ver uno de estos meros, y aunque no hubieras visto uno jamás, reconoces enseguida el parecido familiar, la posición de su gran boca, con sus labios marcados, y las aletas laterales redondeadas.

Todas las referencias sobre esta especie hablan de un pez de poblaciones dispersas y poco abundante, una de esas especies que ha sufrido una pesca tan intensa que ha hecho rara su presencia en las zonas costeras en las que antaño sería abundante. Sin embargo, en Ibiza y Formentera hay algunos lugares especiales en los que es habitual encontrarse con estos preciosos peces, por regla general individuos juveniles. Puedes verlos nadando sobre la pradera de posidonia. Quizás te des cuenta, de pronto, de que uno te está siguiendo porque siente curiosidad por saber quién eres. Puedes encontrar alguno descendiendo en vertical por una pared o bajo la cornisa de una plataforma. Y es bastante común que vivan en túneles en el coralígeno, entre coloridas paredes repletas de esponjas y corales. Los juveniles frecuentan aguas someras y son más frecuentes entre diez y veinte metros de profundidad.

Solitarios

Son depredadores territoriales y sedentarios. Como otras muchas especies, los falsos abadejos son más solitarios cuanto más mayores son. Y su edad es, precisamente, un dato importante, porque estos peces pueden vivir unos treinta años, lo que significa que son animales de crecimiento lento y madurez tardía. Esta circunstancia hace a la especie muy vulnerable a la sobrepesca y a una anacrónica forma de entender la gestión pesquera, que tiende a proteger tallas mínimas sin tener en cuenta que, en peces como los meros, matar a los ejemplares mayores supone eliminar a los individuos más productivos y causar desequilibrios en la proporción de sexos, lo que afectará a la reproducción.

La buena noticia es, por otra parte, que especies como la xerna se ven muy beneficiadas por la declaración de áreas marinas protegidas si las restricciones pesqueras y la vigilancia son las adecuadas. Y por ello estos meros son parte de la magia de la reserva marina de es Vedrà y es Vedranell, donde prosperan. Es la magia que llamamos efecto reserva.