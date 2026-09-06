Imaginario de Ibiza: Es Bol Nou, el paraíso prohibido

Es Bol Nou es tal vez la orilla de la isla que más recientemente adquirió la condición de playa turística. Hace algún tiempo, Pepín Cardona, Pujolet, fundador del restaurante Sa Caleta, que está situado a pocos metros del agua, me explicó que antaño existía en esta zona una plantación de higueras y otros frutales, e incluso una línea de parcelas de regadío donde, aprovechando el cauce del torrente, se cultivaban verduras y hortalizas.

Es probable que la acequia que conducía el agua de lluvia hacia dichos cultivos se construyera en tiempos árabes, tal y como ocurrió en otros muchos enclaves de la isla. También existía una noria y un aljibe, y para evacuar el cuérnago sobrante se horadó el acantilado de es Bol Nou, que entonces cerraba por completo la ribera. El agua acabó formando una grieta y en el hueco crecieron una higuera y una sabina, por cuyas ramas trepaban los niños de la zona para alcanzar la playa.

La orilla permaneció así de aislada hasta que un empresario valenciano logró una concesión de la Demarcación de Costas para establecer un chiringuito en el extremo oriental, sobre un promontorio rocoso, en 1980. Un tramo del acantilado almagre que envuelve la ribera fue derribado para proporcionar un acceso y la playa pasó a denominarse popularmente con el nombre del chiringuito: El Rincón del Marino. Una vez cerró sus puertas, cuatro años más tarde, los ibicencos fuimos poco a poco imponiendo el topónimo original, es Bol Nou, como lo bautizaron los pescadores de la zona hace un siglo. Ocurrió cuando el gerret, que se embolsaba con un arte tradicional denominado bol o artet frente a la playa de es Jondal, se trasladó a este lugar, instaurándose un nuevo caladero.

Desde los primeros tiempos de es Bol Nou como playa, los bañistas adquirieron la mala costumbre de horadar la base del acantilado para embadurnarse todo el cuerpo con arcilla reblandecida con agua de mar, atribuyendo al proceso unos supuestos beneficios dermatológicos que nadie ha demostrado. Con el paso de los años, dicha cavidad se venía utilizando como sombra hasta que, en abril del año pasado, el Ayuntamiento de Sant Josep decidió cerrar la playa por riesgo de desprendimientos. La parte alta del precipicio alberga rocas pesadas, mientras que sus paredes son mayoritariamente de arcilla compactada.

A partir de entonces, el tramo de acantilado que se derribó para proporcionar acceso al El Rincón del Marino volvió a quedar cerrado. Una valla de madera y un aviso del Ayuntamiento prohibiendo el paso precintan supuestamente el lugar. Sin embargo, como hacían Pepín y los otros niños de sa Caleta cuando trepaban para darse un chapuzón, eso no impide el paso a los bañistas más inconscientes que ignoran el aviso. Saltan por el lateral y acceden a la orilla, tan preciosa y cristalina como siempre, mientras disfrutan de un baño en este paraíso prohibido, prácticamente en exclusiva, mientras los transeúntes menos atrevidos o respetuosos con las advertencias municipales los observan con envidia desde la trinchera que se asoma a la playa desde arriba.

En definitiva, una experiencia única en esta isla abarrotada, salvo en el caso de que el acantilado se les acabe despeñando sobre la cabeza a aquellos que se atreven a cruzar el límite.