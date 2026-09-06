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Un insecto palo posado sobre una pared de cal en Sant Joan. Las imágenes más simples son muchas veces las que mejor funcionan. Este insecto palo, difícil de encontrar pues suele vivir camuflado entre las ramas de las plantas, me dio pie a conseguir una fotografía muy gráfica, donde destacan la ausencia de color y la estructura del sujeto que se resume en un conjunto de líneas rectas. 15/Abril/2013 Islas Baleares. Ibiza.

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