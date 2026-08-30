Memoria de la isla: Dels malnoms

He visto que estas coincidencias patronímicas no se dan sólo en nuestras islas. Me consta que en Barcelona, donde ahora vivo, existen como mínimo tres personas que tienen mi mismo nombre y apellidos, una circunstancia a tal punto molesta que en una ocasión, por esos fallos informáticos que se dan, una entidad bancaria cargó en mi cuenta la cuota de una hipoteca de uno de mis homónimos. El diferente DNI solucionó el error, pero fue un fastidio. A partir de entonces, por mi cuenta y para andar por casa, para determinados trámites no oficiales, creé mi propio alias o malnom con las tres primeras letras de mi nombre, 'Magon', nombre, por cierto, de un general cartaginés que en tiempos anduvo por nuestras islas. Tal vez por todo ello, anécdotas al margen, no puede extrañarnos el problema que provoca la repetición onomástica que tan común es en Ibiza y Formentera por mor de los matrimonios consanguíneos que, en tiempos pasados, en islas aisladas como las nuestras y con una población reducida, eran difícil de evitar. De aquí que dediquemos estas notas a los patronímicos insulares que, en algunos casos, tienen características peculiares que en otras geografías no se dan.

Lo primero que llama la atención es que, por lo general, el malnom en nuestras islas no tiene la denotación mayoritariamente ofensiva o peyorativa que tiene en otros lugares. No se se suele utilizar como mofa, burla o mote. En nuestro caso, sería más propio hablar de motiu, de un medio auxiliar de identificación, apodo, alias o sobrenombre que, con connotaciones vecinales, incluso afectivas, se hace necesario para esquivar la homonimia, identificar a cada quien y evitar confusiones. Tiene la misma utilidad que el hecho, asimismo común, de añadir al nombre propio, con sentido de 'pertenencia', el de la casa o, en su caso, de algún elemento que lo singularice, sea lugar (Can Joan de sa Font), oficio (Pere de can Ferrer), animal (Joan Gall) o planta (Toni des Savinar). La cosa se complicaba cuando el miembro de una familia se independizaba y vivía en la proximidad, caso en el que se alargaba el sobrenombre, dando por ejemplo, Can Toni d’en Pujolet, Can Vicent d’en Casetes, etc. El malnom lo dan los demás y suele transmitirse dentro de una misma familia, pero se utiliza y es válido en un ámbito limitado (contrada), donde se dan las relaciones interpersonales habituales del individuo. Un malnom en Sant Jordi pierde sentido en Peralta. En algunos casos, el malnom puede incluso reemplazar al propio nombre. En el ámbito de la Marina de Vila donde yo vivía nos valía decir Daifa, Frígoles, Murtera o Tancas para saber de quién estábamos hablando. Y de su importancia y vigencia en nuestros días es un buen ejemplo el hecho de que 'Diario de Ibiza' incluya el malnom en las esquelas. Una de las pocas personas que han analizado este enrevesado tema dels malnoms, Claudio Alarco Von Perfall, -en la tesis doctoral que presentó en 1979 en la Universidad de Colonia y que publicó resumida en 'Cultura y personalidad en Ibiza', (Editora Nacional, 1981)-, afirma que en nuestras islas "los nombres irónicos brillan por su ausencia debido a la susceptibilidad y particular disposición del ibicenco a no tolerar lo sentido como degradación y afrenta contra la integridad personal y el respeto familiar". Pero cabe decir que en sentido estricto no es así. El ibicenco puede ser susceptible, pero es también amigo de la broma y la picardía. Nada me parece mejor para comprobarlo que acudir a la impagable relación de malnoms, muchos de ellos irónicos, burlones y maliciosos, que recoge Marià Serra en los artículos que ha venido publicando en El Pitiús y felizmente recogidos en 'Això era i no és', un trabajo que recomiendo encarecidamente.

Si tuviera que traer aquí els malnoms que Marià nos deja, está página no bastaría. Es cierto que algunos no son expresamente punitivos y, como hemos dicho, pueden hacer referencia a oficios o aspectos identificativos diversos, s'Espardanyer, es Saboner, es Confiter, na Marieta de s'Aigua, en Miquelitus, en Toni de ses Caderneres, ses Masseuetes , Toni de sa Vinya, en Pep Botet, en Pep Tiparreta, es Capeller, ses Jonqueretes, Dolors des Curandero, Pepita des Bugader, el cego Pepís, Antoñita Garrovetes, ex Xipreret, Pere des Racó, en Joan des Peixet, en Joanet de sa Pipa, en Campos, etc., pero también tenemos -y no son pocos- los que echan mano de la ironía y el humor, con un punto de mala uva: En Xiquet Cagamànecs, en Miquelet de sa Merda, en Ballaruga, en Toni Nyals, Joan Mal, es Titot, en Jordi Gat, na Paca Guerxa, na Garra, Toni es Loco des Terrat, en Toni Ven i ven, sa Pepissota, en Pep de ses Cabres, es Sheriff, en Jorge Negrete, na Maria Formiga, es Xorigany, Vicent es Jueu i Catalina sa Jueva, Paco Lleig, en Pepito Pixolo, en Ramonet Xato, en Raspaiets, Marieta loca, en Perejil, en Beia, en Sardina, en Jaume Gall, na Peix Frit, Catalineta de sa cotorreta bruta, na Maria Pelona… Todo apunta, sin embargo, a que estos sobrenombres más o menos ofensivos se daban sobre todo en la ciudad, cosa que, por mucho que he buscado, no he podido encontrar en el medio rural, donde sí podía valer el argumento de extrema susceptibilidad que daba en su estudio Claudio Alarco Von Perfall . Estoy convencido que este desenfado que tenía cierta normalidad y complicidad en el medio urbano, en el campo, donde por mucho menos se llegaba a las manos, hubiera dado en desgracias. Y aquí lo dejo.