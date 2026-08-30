Dominical
Joan Capó, l’inspector que transformà l’escola pitiüsa
Capó va impulsar escoles, formació de mestres i noves metodologies per combatre l’absentisme
Felip Cirer
Hi ha persones que han deixat la seua petjada en la història però dels qui el pas del temps n’ha difuminat el record, a pesar de la importància i de la transcendència de la seua aportació. Aquest és el cas de l’inspector d’educació Joan Capó i Vall de Padrines i de l’arquitecte escolar Guillem Forteza. Avui ens detendrem en el primer d’aquestos dos personatges.
L’INSPECTOR JOAN CAPÓ.
Joan Capó i Valls de Padrines havia nascut a Felanitx el 1888. El 1904 era mestre elemental i el 1905 mestre superior. Estudià a l’Escola Superior de Magisteri de Madrid entre 1911 i 1914, cosa que li permetia accedir a la inspecció educativa. Aquest últim any fou designat inspector d’ensenyament primari a Tarragona i el 1915 passà amb el mateix càrrec a les Balears, càrrec que ocupà fins a 1936. Amb aquest càrrec, va efectuar nombrosos viatges a Ibiza on fou decisiva la tasca de suport al magisteri de les Pitiusas. Capó era casat en primeres núpcies amb una filla, Camil·la, del professor i autor de diversos llibres de text, Miquel Porcel Riera. Capó s’implicà en els moviments pedagògics renovadors del seu temps; el que es coneix com l’Escola Nova.
L’estiu de 1914 dirigí la colònia escolar que la Diputació Provincial de Balears va promoure a Sóller, a la qual assistiren cinc alumnes d’Ibiza. En aquell moment ja era inspector destinat a Tortosa, per la qual cosa s’hagué de demanar permís a Tarragona. Era president de la Diputació l’eivissenc Ignasi Riquer(1913-15), que va voler conèixer el funcionament de la colònia i visità els alumnes al port de Sóller. A la colònia hi assistien també al·lots de diverses escoles de Palma i d’alguns acollits a la Misericòrdia. En el plenari de la Diputació del mes de setembre, Riquer va voler donar un vot de gràcies a Capó per la seua magnífica labor. L’any següent es repetí la colònia, també sota la direcció de Joan Capó. Aquestes colònies es repetiren diverses vegades i algunes, se celebraren a l’illa d’Ibiza. El 1932 Capó organitzà una nova colònia a Sóller i allí acudiren sis alumnes de la ciutat d’Ibiza i altres alumnes d’escoles de pobles d’Ibiza.
LA TASCA PEDÀGÒGICA DE CAPÓ.
El 1918 creà a Palma el Museu Pedagògic Provincial, per encàrrec de la Diputació Provincial de Balears, des del qual coordinava el moviment de renovació pedagògica que promovia. Cal entendre aquesta institució com el centre des del qual va promoure la innovació educativa. Hi havia una biblioteca de pedagogia on es trobaven les obres pedagògiques i científiques més rellevant. S’hi feien exposicions escolars amb treballs de diferents escoles i promovia totes les activitats que suposessin una millora en l’ensenyament.
L’abril de 1923 fou el primer president de l’Associació per la Cultura de Mallorca i el novembre d’aquest any fou designat inspector en cap de les Balears. Cal apuntar que començava la dictadura de Primo de Rivera, dictadura que cessà l’anterior cap, Manuel Rueda. Sembla que hi hagué denúncies creuades i Rueda hagué d’abandonar les Balears i Capó ocupà el seu lloc.
L’abril de 1924 visitava les Pitiusas ja com a cap de la inspecció. Tenia dos motius: un, inaugurar l’escola del Pilar de la Mola. Durant la visita, reuní els pocs mestres de Formentera per instruir-los sobre temes professionals. I en segon lloc, a Ibiza, va convocar els mestres de tota l’illa a l’escola pública de la Marina i allí també els dedicà una conferència sobre el mateix tema. La reunió acabà amb un dinar a la Fonda de la Marina. Estava prevista també una conferència oberta al públic, però per problemes d’agenda, quedà per a una altra ocasió. Capó se sentia molt influït pel pedagog belga Ovide Decroly, amb especial atenció en les relacions entre l’escola i l’entorn habitual dels infants. També les idees educatives de Maria Montessori varen influir en la modernització de l’ensenyament; molts de parvularis de Mallorca feien servir el material Montessori.
LA FEINA ENGRESCADORA DE L’INSPECTOR.
Si hi ha una faceta destacada de Capó és la d’engrescador en l’objectiu que s’havia fixat: eliminar l’absentisme escolar i així multiplicava les reunions entre els mestres i les conferències públiques que pronunciava, dirigida principalment als pares on insistia en la necessitat de la instrucció entre els infants. Com es diu, el 90% de la població infantil de les Pitiusas no assistia a l’escola.
D’aquestes actuacions, el febrer de 1925 se celebrava una reunió, Magna Assemblea li posaren com a títol, a la qual assistiren els alcaldes, representacions sindicals, associacions, clergat i tots els estaments socials. Capó va fer un repàs de la situació escolar. La reunió se celebrà en el Teatre Pereira. La memòria fou llegida pel mestre Joaquim Gadea; deia que el 1919 únicament existien 14 escoles a les Pitiusas; set per a nens i set per a nenes, una per cada un dels sis municipis i dues a la ciutat d’Ibiza. Eren les escoles fundades el segle XIX com a conseqüència de la primera llei d’educació, la llei Claudio Moyano. El resultat era que el 90% dels al·lots en edat escolar no acudien a l’escola. Des d’aquell any s’havien creat deu escoles, però Capó apuntava que calia fer-ne 24 d’escoles escoles: 7 d’al·lots i 17 d’al·lotes.
Capó sempre va comptar amb la col·laboració de l’arquitecte escolar Guillem Forteza i Pinya (1892-1943), que fou l’artífex de la majoria dels projectes d’escoles que s’aixecaren en aquella època. Forteza era l’arquitecte director de construccions escolars de les illes Balears.
L’inspector Capó incidia en un altre problema: tampoc hi havia mestres naturals de les Pitiusas, per la qual cosa la majoria d’escoles eren regides per interins i els pocs propietaris que arribaven, aviat demanaven una altre destinació més còmoda. Proposava concedir una indemnització per als mestres de les escoles de les Pitiusas i crear beques per estudiants pitiüsos de magisteri i així estabilitzar les plantilles. No els sona -lectors- a problemes que més de cent anys després continuen totalment vigents? Capó també proposava la construcció d’escoles i cases per als mestres segons un model estàndard que tenia uns 80 m2. Les escoles s’havien instal·lat en qualsevol porxo d’una casa de camp que es volgués llogar al municipi respectiu. El nucli de la conferència pronunciada al Pereira fou publicada en un fullet amb el títol ‘Por la nueva Ibiza’, editada pel Museu Pedagògic Provincial.
L’estiu de 1925 Capó organitzava un viatge d’estudis a Europa en companyia de deu mestres per conèixer les noves tècniques educatives que s’aplicaven a Europa. Visitaren França, Bèlgica i Suïssa. El mestre Joaquim Gadea fou un dels elegits. Durant dos mesos aprengueren les noves metodologies pedagògiques, que després havien d’explicar als mestres de les Balears. Gadea publicà a Diario de Ibiza diverses cròniques del viatge. També el mestre destinat a Ibiza explicà la seua experiència del viatge en una conferència davant de més de cent mestres que impartí en el Museu Pedagògic de Palma. La ponència duia el títol de «l’escola primària a França, Bèlgica i Suïssa».
El desembre de 1925 pronuncià una conferència a Sant Francesc de Formentera on, com sempre, explicà a l’auditori la importància de l’ensenyança en la formació de la joventut. Va fer la presentació el mestre Lluís Andreu. Aprofità el viatge per conèixer el solar on s’havien d’aixecar les noves escoles. Tornava Capó a les Pitiusas el juny de 1926, per posar la primera pedra de l’escola de Sant Francesc Xavier, que entraren en funcionament el març de 1928 en un acte de recepció presidit també per Capó. S’ha d’apuntar la gran labor del mestre Andreu i del president de l’Associació d’Amics de l’Escola, Jaume Ferrer Escandell, que en menys d’un any aconseguiren aixecar les escoles. Oficialment s’inauguraren el maig de 1928, pel governador civil, que havia acudit a les Pitiusas per a l’entrada oficial del bisbe Salvi Huix a la diòcesi. En el plenari de l’Ajuntament de Formentera del mes de maig de 1929 Joan Capó fou designat fill adoptiu de Formentera com a agraïment per totes les gestions que havia fet per millorar l’ensenyança a l’illa.
Aquesta visita del juny de 1926 era també per assistir a l’homenatge al mestre Gadea, que li tributà el poble de Sant Carles. Ara Gadea era també l’alcalde de Santa Eulària des Riu.
Gadea era part d’un grup de mestres imbuïts amb les mateixes idees que l’inspector i que es proposaren erradicar l’analfabetisme, fomentar la construcció d’edificis escolars a tots els nuclis de població i promoure la innovació en el procés educatiu.
FILL ADOPTIU D’EIVISSA.
El desembre de 1926 va pronunciar una conferència a la sala de plens de l’Ajuntament d’Ibiza. El text fou publicat per l’Ajuntament i l’abril de l’any següent i es repartí entre la població.
El plenari de l’Ajuntament d’Ibiza de 4 de juliol de 1929 declarava fill adoptiu d’Ibiza Joan Capó. En la mateixa reunió també acordà concedir el mateix títol honorífic al bisbe Huix, que feia poc que havia pres possessió de la mitra pitiüsa. L’alcalde era Eugeni Bonet Riera “Carabassó” i entre els regidors hi havia dos mestres: Emília Noya Casanovas i Joan Mayans Escandell (fill del mestre Joan Mayans Marí). El plenari recollia la petició de la comissió permanent, on s’explicava que el títol era pels molts treballs que Capó havia realitzat en favor d’ensenyança i la quantitat d’escoles que havia ajudat a creat a l’illa.
No sempre aquestes actuacions eren exemptes de polèmica i, així, el setembre de 1932 Capó va reunir els mestres d’Ibiza i sembla que tengué algunes paraules que el regidor de l’Ajuntament d’Ibiza, Alexandre Llobet, que no va assistir a la reunió, considerava injurioses per a la corporació. Segurament es referia al retard en l’aixecament de l’escola Graduada, que tants d’esforços dedicà Capó. Acabà la polèmica quan un grup de mestres comunicaven a l’alcalde que ningú havia sentit cap manifestació injuriosa contra l’Ajuntament durant la reunió. El problema real era que l’Ajuntament no tenia diners per finançar la part que li corresponia i les obres s’estaven fent molt llaguioses.
Com era freqüent, Capó continuà impartint conferències sobre l’ensenyament i així es repetí el febrer de 1934, que pronuncià una nova conferència al Teatre Pereira. Havia pres possessió el nou inspector encarregat de les Pitiusas, Lluís Maria Mestres. Aquesta conferència li servi per explicar la seua actuació al llarg dels anys que ho fou de les Pitiusas, que de manera resumida, afirmava que de les 14 escoles que tenien les nostres illes quan ell va prendre possessió, s’havia arribat a 70 aules.
De Capó i Forteza, són les escoles: Graduada, Santa Gertrudis, Sant Agustí, Sant Antoni, Sant Llorenç, Sant Joan, Sant Miquel, Sant Josep. Sant Jordi, Santa Eulària, Sant Francesc de Formentera... Algunes d’elles, únicament es redactà el projecte, sense acabar d’executar, però moltes d’elles continuen en peu i si alguna ha desaparegut ha estat per la desídia.
Durant la II República formà part d’Esquerra Republicana Balear i el 1936 signà el manifest ‘Resposta als catalans’, cosa que posteriorment li causà dificultats. Les seues idees regionalistes feren que durant la Guerra Civil fos empresonat i depurat, per la qual cosa patí trasllat forçós, primer a Almeria i després a Castelló, concretament a la població de la Vall d’Uixó.
Cal apuntar que Capó formà part del primer tribunal de depuració del magisteri i al poc temps, el mateix patí el rigor d’aquest tribunal, que presidia el sacerdot Bartomeu Bosch, que havia estat el primer director de l’institut d’Ibiza.
Capó moria el 1952 a Palma.
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