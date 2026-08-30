Imaginario de Ibiza: Carreteras secundarias que se vuelven principales

Cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel aún que los tiranos Platón

A diferencia de lo que sucede en otras latitudes, el proceso acelerado de gentrificación que padecemos en Ibiza –y que constituye uno de los principales efectos secundarios de la saturación turística– no es un fenómeno limitado a pueblos, urbanizaciones o barrios específicos, sino que se extiende a la isla en su conjunto, devorando cada palmo.

Primero fue la costa, urbanizada en una proporción desmedida, donde los turistas ocuparon al principio las grandes playas y, una vez llenas, fueron adueñándose también de las pequeñas calas y hasta del último recodo escondido y pedregoso. En paralelo, se produjo una expansión hacia el interior y hoy, muchas de las fincas y pueblos han sido ocupados por foráneos. Cientos de viviendas, incluso las más aisladas, se explotan como villas turísticas, tanto legal como ilegalmente, y la última tendencia es transformarlas en discotecas encubiertas, sin que las autoridades administrativas hayan logrado parar el fenómeno. Es cierto que se han retirado los anuncios de los grandes portales inmobiliarios, pero la gran mayoría se siguen comercializando entre clientes repetidores y nuevos turistas que llegan recomendados por éstos.

Lógicamente, un trasiego continuo de tanta gente genera el colapso en las carreteras, provocando que en las horas punta los accesos a los pueblos y a las ciudades se colapsen hasta un límite insoportable, acabando con la paciencia de todo el mundo. Como cabía esperar, la situación ha acabado derivando innumerable tráfico a las vías secundarias de la isla, que, atendiendo a su orografía, no están preparadas para absorber un incremento de tráfico exponencial. Me refiero a pistas asfaltadas y a veces incluso de tierra, repletas de curvas mal peraltadas, sin arcenes ni vallas protectoras y con incontables cuellos de botella, por las que muchos conductores transitan a velocidades excesivas, generando un peligro aún mayor del que provocan en las carreteras principales.

La imagen que ilustra esta página constituye un buen ejemplo y no es ni mucho menos el único. Está tomada en la pista asfaltada que conduce hacia el Festival Club y que permite sortear el pueblo de Sant Josep sin necesidad de pisarlo, uniendo la carretera de Sant Antoni, en las inmediaciones de Sant Agustí, con la zona del cementerio y el centro de salud. Quien haya circulado hacia sa Calobra, en Mallorca, sabe que hay recorridos incluso peores, pero dicha carretera posee algunas curvas igual de cerradas, con el agravante de que además no permiten vislumbrar la aproximación de otros vehículos, así como tramos muy estrechos que serpentean ascendiendo y descendiendo una sucesión de montes cubiertos de pinos.

Antaño, era frecuente realizar este recorrido sin cruzarte con otro vehículo. Ahora, sin embargo, los taxis y las furgonetas negras van y vienen con tal de evitar el embotellamiento de Sant Josep, al igual que hacen innumerables residentes, extranjeros de segundas residencias y algún que otro turista que ha dado con esta solución a los atascos a saber de qué manera. El resultado es que ahora dicho trayecto requiere extremar la prudencia y cruzar los dedos para que quien venga en dirección contraria se guíe por el mismo principio. Muchas carreteras secundarias de Ibiza ya no lo son. Se han convertido en principales.