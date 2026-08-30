Coses Nostres: La playa menguante de Talamanca

"Los temporales asestan golpes destructivos a una costa rigidizada [poco flexible y poco resiliente] y desprovista de dunas naturales". Es una de las conclusiones que destaca Greenpeace en su edición de 2026 del informe sobre el litoral español 'Destrucción a toda costa'. Cita playas de Menorca en las que se han perdido arena, pasarelas y varaderos y destaca que, en Sant Tomàs, se ha renunciado ya a reconstruir una pasarela de madera porque la frecuencia de los temporales han llevado, finalmente, a que Costas entienda que "reparar estas estructuras equivale a tirar el dinero". En el mismo apartado y a continuación, en el informe se cita el caso de la playa de Talamanca, que "experimenta un proceso destructivo similar. El oleaje arrasa constantemente la pasarela y las instalaciones costeras, demostrando la inviabilidad de seguir conquistando metros al mar: a esta playa urbana le quedan apenas diez años de existencia útil bajo el modelo actual".

¿Qué está pasando en Talamanca? En Talamanca no se ha llegado a la misma conclusión que en Sant Tomàs. Tras las borrascas de la temporada 2025-2026, y principalmente tras el paso de Harry (16 de enero), el Ayuntamiento de Ibiza decidió restaurar la pasarela rota y el muro de protección derribado por el oleaje. Este ha sido el último episodio pero no la primera vez que las infraestructuras de esta playa deben recuperarse debido a la destrucción provocada por un temporal. Sin embargo, el debate sobre la necesidad de revisar la gestión costera ante un panorama climático cambiante sigue pendiente. Es decir, la subida del nivel del mar debido al calentamiento global, la intensidad de las borrascas y la pérdida de la pradera de posidonia que debería proteger la playa son realidades que inciden en la grave crisis ecológica que sufre la playa pero que no se valoran lo suficiente ni se evalúan conjuntamente.

Talamanca no es la única playa citada en el informe de Greenpeace pero es, probablemente, el mejor ejemplo ibicenco de una costa en grave riesgo debido a una gestión que no incorpora la coyuntura actual. Porque a la situación general citada suma dos características que deben tenerse en cuenta. La primera de ellas es que es precisamente en esta playa donde el sector hotelero y de la restauración ejerce mayor presión para que el Ayuntamiento, año tras año, retire los arribazones de posidonia que podrían protegerla del oleaje. Y, además, Talamanca es una de las zonas en las que el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) lleva a cabo el seguimiento del estado de las praderas de posidonia y donde se ha constatado una regresión constante debido a la contaminación, el fondeo de embarcaciones y el vertido de salmuera de la desaladora (en la imagen aérea se observa la degradación de la pradera en la zona del emisario). A ello se suma que los termómetros instalados en las estaciones muestran que la posidonia de Talamanca sufre periodos de calor por encima del umbral de tolerancia de la planta (que se sitúa en 28 grados centígrados).

Ante todo ello, Greenpeace destaca que, "frente a la inercia cortoplacista", es necesario apostar por las soluciones basadas en la naturaleza, que den prioridad a la restauración natural frente a espigones, diques y pasarelas que agravan la erosión.

Cabe recordar que el año pasado, expertos y asociaciones conservacionistas reclamaron a todas las administraciones de Balears que dejaran de retirar la posidonia de las playas por su papel fundamental en la estabilidad de la costa y su importancia ecológica en los ecosistemas costeros.