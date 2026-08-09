La mirada de Joan Costa: la mantis nocturna de Sant Joan

Retrato de una mantis fotografiada de noche en Sant Joan. Lejos de lo que podría uno pensar, muchas veces es más sencillo fotografiar insectos durante la noche que de día. La mayoría de ellos solo están activos durante la luz solar, de manera que si localizamos alguno de noche, es muy posible que podamos acercarnos y fotografiarlos sin temor a que huyan de nosotros. En este caso, tuve tiempo incluso de montar un complejo sistema de iluminación para realzar el detalle y el porte del sujeto. 4/Mayo/2011 Islas Baleares. Ibiza.

Un buceador se adentra en una de las cuevas de Migjorn en Formentera. / Joan Costa

Las Cuevas de Migjorn

Un buceador se adentra en una de las cuevas de Migjorn en Formentera. Aunque bucear en cuevas se asocia directamente a peligro, lo cierto es que la mayoría de las cuevas submarinas que encontramos en Eivissa y Formentera son muy seguras. Ello es debido a que no suelen ser muy profundas y tienen grandes aperturas por donde entra abundante luz solar. Aún así, siempre hay que tener cuidado con no aletear cerca del fondo de arena para no levantar polución que pueda afectar a la visibilidad. 20/Agosto/2022 Islas Baleares. Formentera.

Cardumen de barracudas nadando en la plataforma Mariana junto al islote de s’Espardell. / Joan Costa

Las barracudas de la Mariana

Cardumen de barracudas nadando en la plataforma Mariana junto al islote de s’Espardell. La antigua piscifactoria Mariana se ha convertido en un paraiso submarino para los buceadores. En su estructura han encontrado refugio muchos habitantes marinos. Este banco de barracudas ha montado allí su hogar y es muy frecuente encontrarlas moviéndose entre las columnas y los huecos de la piscifactoría. 1/Julio/2018 Islas Baleares. Formentera.

Embarcaciones de todo tipo fondeadas en la playa de Cala Vedella. / Joan Costa

Playas saturadas

Embarcaciones de todo tipo fondeadas en la playa de Cala Vedella. Aunque esta imagen no es precisamente reciente, ya daba muestra del grado de saturación de barcos que presentan nuestras costas durante los meses de verano. Un problema que, lejos de resolverse, va a más año tras año. 22/Julio/2007 Islas Baleares Ibiza.

Casetas varadero en sa Caleta. / Joan Costa

Peligro: contraste

Casetas varadero en sa Caleta. Fotografiar al mediodía tiene sus peculiaridades. La más importante es el contraste que se genera entre las zonas donde alcanza la luz y las que quedan en sombra. Aunque las cámaras modernas han mejorado mucho la latitud de exposición, si queremos mantener el detalle tanto en la luz como en la sombra hay que afinar mucho a la hora de exponer y, en muchos casos, requiere de un cuidadoso trabajo de post-producción. Islas Baleares. Ibiza