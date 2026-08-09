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Las barracudas de la Mariana

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Cardumen de barracudas nadando en la plataforma Mariana junto al islote de s’Espardell. La antigua piscifactoria Mariana se ha convertido en un paraiso submarino para los buceadores. En su estructura han encontrado refugio muchos habitantes marinos. Este banco de barracudas ha montado allí su hogar y es muy frecuente encontrarlas moviéndose entre las columnas y los huecos de la piscifactoría. 1/Julio/2018 Islas Baleares. Formentera.

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