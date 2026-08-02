Memoria de la Isla: Polifemos de luz y piedra

Pocas construcciones son más fascinantes que los faros. Juega en ello el horizonte dilatado de la mar, su altiva arquitectura en torreón y ese único ojo de cristal y ciego, que no ve, pero que lanza rayos de luz para que le vean, rompiendo por la noche oscuridades. El faro es un cíclope mudo que de día duerme y despierta al anochecer. En la atracción del faro juega también el paisaje que puede ser un islote, -impresionantes los faros de l’Illa dels Porcs o d’en Pou y el de l’Illa dels Penjats, que marcan el paso del Freo Gros entre Ibiza y Formentera y que, ubicados a escasa altura sobre el mar, sacuden los temporales. Lo más común, sin embargo, es que los faros tengan su anclaje en farallones como ocurre en Formentera, en Barbaría y la Mola. Al de la Mola se llega por una estrecha carretera trazada con tiralíneas y desde la parroquia del Pilar la torre blanca del faro nos atrae como un imán. Y si desde su finisterre nos asomamos a la vertical del acantilado, el vértigo nos hace retroceder.

Lo único que apetece es perder la vista en el horizonte y sentir envidia de las gaviotas en su ingrávido vuelo. La única forma que yo he tenido de ver desde arriba el pie del farallón ha sido en decúbito prono, tumbado boca abajo. La sensación de límite es tan acusada que algunos turistas, al ver el monolito dedicado en el lugar a Verne, creen que el de la Mola es el ‘faro del fin del mundo’ de sus novelas. Lo cierto es que Verne sitúa su faro en la Isla de los Estados, en la Patagonia argentina. Que recordemos en la Mola a Verne se debe al protagonismo que Formentera tiene en otra de sus novelas, ‘Hector Servadac: voyages et aventures à travers le monde solaire’. Un relato delirante.

Yo creía que, al automatizarse los faros y quedar deshabitados perderían parte de su encanto, y no ha sido así. Mi suposición la provocaba la vivencia que tuve al conocer la solitaria vida de los fareros de la Conillera y, sobre todo, cuando hice amistad con el último farero de la Mola, Javier Pérez de Arévalo, antes de que lo trasladaran al faro de Portopí, el tercer faro más antiguo del mundo. Conocer los faros por dentro, la vida que el farero hacía, aumentó mi fascinación por ellos. Una de las cosas que más lamento, en el caso de nuestras islas, es que no tengamos de los faros los diarios que, como el cuaderno de bitácora de los navegantes, llevaban los fareros de manera minuciosa sobre el mantenimiento de la lámpara, los datos meteorológicos, los temporales, avistamientos, sucesos, incluso naufragios. ¿A dónde habrán ido a parar aquellos cuadernos? Me pregunto si puede quedar de ellos alguna documentación en las Capitanías Marítimas de Ibiza o de Mallorca. La única referencia que en Ibiza atenemos es ‘El far de Formentera’, el libro que nos dejaron sus últimos vigílantes, Pérez de Arévalo y Kole Seoane.

Anécdotas

La obra tiene infinidad de datos técnicos, históricos, descripción de la maquinaria y herramientas , no en vano el farero tenía que ser autosuficiente como su título indica, ‘Técnico mecánico en señales marítimas’; pero donde el documento gana densidad es en las anécdotas no siempre felices de la vida diaria, sucesos que en ocasiones venían provocados por la difícil convivencia que no facilitaba el aislamiento. Sobrecogen, sobre todo, algunos sucesos insólitos como los que aquí dejo. «2 de diciembre de 1863: embarranca y se hunde, a 4 millas del faro, en cala Bamell, un barco cargado de grano. 1 de agosto de 1873: por la mañana, el agua saca a la orilla, en cala Codolar, un ataúd con el cadáver de un hombre; se avisa a la autoridad local y al juzgado de Ibiza. 29 de enero de 1876: sale a tierra un falucho palangrero con dos cadáveres, de un hombre como de 50 años y otro como de 14, amarrados con una soga por sus piernas y la cintura a uno de los bancos; sin duda se ataron viendo el peligro que corrían por la mala mar. 5 de febrero de 1883: hoy no me he ocupado de ningún trabajo por haber tenido la fatal desgracia de perder a mi esposa; sólo he vigilado en el turno siguiente». En otros casos, las noticias son más amables y divertidas. «20 de octubre de 1883: habiendo tenido una criatura la consorte del torrero 2º y no pudiéndola criar por carecer de leche, se solicita nodriza para amamantarla en este mismo establecimiento». Eusebio Talón, farero ya jubilado que cuando era niño también vivió en el faro de la Mola, explica con orgullo que en ningún caso abandonó su puesto de trabajo, ni siquiera cuando tuvo un cólico de riñón y una angina de pecho; hasta que no acabó la guardia no se fue directamente a una clínica. Y así podríamos seguir. Son experiencias que hacen pensar. Los documentos y las vivencias de los fareros darían argumento para una buena novela. Y es que los faros constituyen un universo mágico, muy especial. Una de las vivencias que más han impactado -y que cualquiera la puede tener- ha sido la de acudir a la Mola en una noche sin luna y colocarme debajo de las intermitentes lanzadas de luz que, en su recorrido circular, abriendo la noche, arroja el faro.