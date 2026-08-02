Imaginario de Ibiza: Dalt Vila, patrimonio de la oscuridad

No es que me aterrorizara contemplar cosas horribles, sino que me aterraba la idea de no ver nada Edgar Allan Poe

No había vuelto a subir a Dalt Vila desde que ha abierto el Parador de Turismo. Lo hice el lunes pasado y me esperaba encontrar una zona alta más viva, llena de paseantes por las callejuelas que desembocan en el Carrer Major y en los baluartes frente al castillo, dado el supuesto efecto dinamizador que se atribuye a esta cadena hotelera pública. Sin embargo, una vez superadas las plazas del Sol y de Vila, así como las calles Sant Antoni y Santa Creu que las unen, área habitual de concentración de turistas que acuden a cenar a las terrazas de la zona, accedí a la misma ciudadela desangelada de siempre. Gente con cuentagotas y una inexcusable sensación de abandono al recorrer el adarve y los baluartes del lado sur y sureste, impropia de un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad.

Sí me llamó positivamente la atención la rehabilitación del Carrer de sa Carrossa y la Plaça dels Desemparats, donde se ha instalado un solado de losa mucho más adecuado que los tristes adoquines con que hace algunos años se sustituyó la piedra viva que cubría el suelo de muchas otras calles. Esta obra, sin embargo, no ha surtido el efecto deseado. Apenas quedan terrazas en esta parte y cuatro locales cerrados lucen un cartel de “se vende”.

Ya en la Plaça de la Catedral, donde sorprendentemente siguen aparcando los coches –la fachada principal del templo y su entorno deberían de estar totalmente despejados, como ocurre en cualquier otro espacio abierto emblemático de una ciudad monumental–, me asomé al mirador situado junto al Museo Arqueológico, eternamente cerrado, para disfrutar de las vistas del puerto, que siguen resultando embriagadoras. En ese instante se me acercó una familia de argentinos y me preguntaron por un sitio para cenar y el mejor camino de regreso, dado que habían subido por el Carrer Major y no querían repetir. Les recomendé un arroz en Ca n’Alfredo y el descenso por la Ronda Calvi, con salida atravesando el Portal Nou.

Ni una farola

De la segunda recomendación me arrepentí casi al instante. Los dejé admirando las vistas y, tras atravesar el callejón de la Universitat, quedé sumido en la más siniestra penumbra, únicamente matizada por las luces de las habitaciones ocupadas del Parador. Ni una farola ni uno de los farolillos que se instalaron a ras de suelo estaban encendidos, tanto en el adarve como en los baluartes de Sant Bernat, Sant Jordi y Sant Jaume. Los pocos humanos que por allí circulaban no se veían las caras. Al menos, salvo por algún reflejo, apenas se advertía la presencia de unas largas tiras de plástico, que, imagino, habían quedado allí abandonadas tras una obra, ensuciando un largo tramo paralelo al paseo, que debería de estar impoluto. No pude evitar pensar en la diferencia con respecto a la fortaleza de Dubrovnik, en Croacia, que conocí el verano pasado, inmaculada en cada uno de sus rincones.

La situación empeoraba al iniciarse la bajada por la ronda Calvi, donde tampoco se distinguían los leves escalones que conforman la empinada rampa. Toda esta parte monumental quedaba invisible y no había otro remedio que recurrir a la linterna del móvil para no partirse la crisma. La iluminación por fin regresaba en el último tramo del adarve, más allá del baluarte de Sant Jaume, camino hacia el de Sant Pere. Permitía volver a andar con seguridad, pero proporcionaba visibilidad a unos hierbajos grandes como arbustos, que prácticamente invadían la zona de paso y que nadie se ha ocupado de arrancar en semanas o meses.

Desconozco si la falta de iluminación obedecía a una avería coyuntural o era cuestión de mera dejadez, pero las imágenes que ilustran esta página resultan suficientemente ilustrativas. Dalt Vila merece mucha más atención, cuidado y respeto.