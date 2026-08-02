Coses Nostres: la canción de un verano tropical en Ibiza y Formentera

Aunque empezaron a cantar mucho antes, en el mes de julio se ha producido en las Pitiusas una emergencia masiva de cigarras, insectos que contribuyen con su zumbido insistente a aumentar la sensación de bochorno en este verano en el que encadenamos olas de calor y noches tropicales. Y sabemos que este año es un buen año para las cigarras por la gran cantidad de mudas de ninfas que pueden verse enganchadas en ramas y tallos de árboles y otras plantas. Campos, bosques y jardines se han llenado de estas fundas que las cigarras dejan atrás cuando se transforman en insectos adultos, alados y cantores. Es fácil observar incluso hileras de mudas de ninfas que han ido surgiendo de la tierra una detrás de otra.

La canción de un verano tropical en las Pitiusas

La cigarra más abundante en la zona Mediterránea —y, por tanto, en Ibiza y Formentera— es la especie Cicada orni, un hemíptero con un ciclo de vida que implica que las ninfas permanecen entre dos y cuatro años bajo tierra antes de ascender por los troncos de alguna planta, o incluso por cualquier pared, dejar atrás sus mudas y convertirse en adultos (imagos). Y como hay generaciones superpuestas, tenemos cigarras y su canto todos los años. Sin embargo, las primaveras e inicios de verano especialmente calurosos pueden acelerar el desarrollo de las ninfas y comportar eclosiones sincronizadas masivas. Así podría explicarse la gran cantidad de mudas de ninfas que pueden verse este verano. Estas carcasas vacías, por cierto, parecen ser el origen del mito de que las cigarras revientan de tanto cantar. No revientan; sólo se transforman.

Las larvas que se han desarrollado bajo tierra alimentándose de raíces no tienen alas, pero sí disponen de ellas —unas alas grandes y preciosas—los individuos adultos, que saldrán volando tras la metamorfosis y se harán notar durante todo el verano con su estridente y constante coro de chirridos. Respecto a este canto, hay que saber dos cosas. La primera es que sólo cantan los machos, que atraen así a las hembras. La segunda es que el canto es realmente el sonido que producen las membranas vibratorias que el macho posee en su abdomen. El nombre correcto de esta forma de producir un sonido chirriante mediante la fricción de alguna parte del cuerpo es estridulación, y también es un método de comunicación que usan otros insectos, como grillos y saltamontes. Las hembras captan el insistente sonido con un órgano timpánico que tienen en el abdomen.

La cigarra —llamada cigala en catalán— dedicará el verano a cantar y aparearse. Y aunque la fábula de la cigarra y la hormiga sugiere que el canto es una frívola pérdida de tiempo, es parte muy importante del ciclo vital del hemíptero. Gracias a este canto, la especie puede prosperar. La hembra depositará sus huevos —alrededor de 300— en los brotes de los árboles y, cuando eclosionen, las larvas descenderán a tierra. Las cigarras no pican ni muerden ni suponen un problema para los cultivos, pero, dada su abundancia y su tamaño (casi tres centímetros sin contar las alas), son una buena fuente de alimento para muchas aves. Y sus larvas oxigenan la tierra.