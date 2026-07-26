Imaginario de Ibiza: Cala Llonga, la orilla que se quedó sin chiringuitos

Cada día sabemos más y entendemos menos Albert Einstein

Esta deriva inquietante e inexplicable que sume a Ibiza en el fango, arrastrada por el turismo de lujo y la miseria social que éste genera, donde el trabajador ya no puede vivir de lo que gana salvo que lo haga como un pordiosero, tiene un sinfín de efectos colaterales que están haciendo de la isla un lugar irreconocible. Una de estas lamentables consecuencias es la extinción de los chiringuitos, cruzada en la que ahora se ha embarcado con inusual énfasis la Demarcación de Costas, aunque suponga la extinción de los últimos establecimientos playeros donde los oriundos encontrábamos refugio sentimental y acomodo económico.

Dicho organismo, tradicionalmente el más siniestro y opaco de cuantos vienen actuando en nuestro territorio, haciendo y deshaciendo a su conveniencia lo que debería de ser patrimonio de todos los ibicencos, no se altera con los beach clubs y los hoteles discoteca que proliferan en las playas, ni tampoco con los muelles privados en mansiones de multimillonarios que autoriza, incluso a costa de cercenar el derecho de paso a los bañistas. Pero sí la emprende con los chiringuitos, último refugio en numerosas playas que evolucionan de un turismo familiar a otro de ocio y lujo, donde ya no tienen cabida los establecimientos normales, en los que se podía tomar un bocata, una cerveza y un helado, sin que te vampirizaran la nómina.

Triste panorama

Esta temporada llegó primero la amenaza de cierre de es Puetó, en la bahía de Portmany, y después la orden de derribo de los chiringuitos de Cala Llonga, que permanecen clausurados por segunda temporada consecutiva, a la espera de su demolición y de que en Cala Llonga ya sólo queden restaurantes de comida inglesa, locales de sushi y abrevaderos para ricos, en línea con la renovación de la hotelería de la zona, que arroja progresivamente el turismo familiar por el sumidero.

Qué triste panorama el que exhibe la fotografía, con uno de los dos chiringuitos que quedaban (el situado a la derecha de la playa), cerrado a cal y canto, con un enorme vacío por delante, como si proyectara su soledad hacia la propia playa, que a esta distancia parece escasa de vida, sin niños agolpándose en la barra mientras esperan el calippo o el twister, o corriendo entre las mesas y sillas. Resulta paradójico, además, que esta desaparición se produzca precisamente en Cala Llonga, una de las calas tradicionalmente de chiringuitos.

Comenzaron a instalarse de madera y desmontables, a finales de los 60, para vender cuatro refrescos y gestionar el alquiler de hamacas. Los regentaban familias de la zona y llegaron a existir media docena. Unos años más tarde sus propietarios incluso llegaron a encerrarse en una iglesia para protestar porque se los querían cerrar; y resistieron. Sin embargo, aquellos seis kioscos fueron reducidos a tres, que tuvieron que compartir por parejas las seis familias.

En los 90 se decidió que sólo quedarían dos, los actuales, repartidos entre tres propietarios, con una concesión de larga duración y estructura de obra. El resto del tiempo han sobrevivido mediante concesiones puntuales, con el Ayuntamiento permitiendo su ocupación y pleiteando con Costas para que no echara el cierre, hasta que la situación se ha hecho inviable. Ahora, sólo queda esperar a que vengan los equipos de demolición y Cala Llonga, definitivamente, complete su evolución hacia un destino indudablemente más gris.