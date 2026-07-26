Dominical
Imaginario de Ibiza: Cala Llonga, la orilla que se quedó sin chiringuitos
Una de las playas tradicionalmente familiares de la isla experimenta estos últimos años una notable transformación. Ésta incluye la pérdida de sus dos chiringuitos, herederos de las familias que llegaron a regentar media docena de kioscos de madera en la orilla.
Xescu Prats @xescuprats *
Cada día sabemos más y entendemos menos
Esta deriva inquietante e inexplicable que sume a Ibiza en el fango, arrastrada por el turismo de lujo y la miseria social que éste genera, donde el trabajador ya no puede vivir de lo que gana salvo que lo haga como un pordiosero, tiene un sinfín de efectos colaterales que están haciendo de la isla un lugar irreconocible. Una de estas lamentables consecuencias es la extinción de los chiringuitos, cruzada en la que ahora se ha embarcado con inusual énfasis la Demarcación de Costas, aunque suponga la extinción de los últimos establecimientos playeros donde los oriundos encontrábamos refugio sentimental y acomodo económico.
Dicho organismo, tradicionalmente el más siniestro y opaco de cuantos vienen actuando en nuestro territorio, haciendo y deshaciendo a su conveniencia lo que debería de ser patrimonio de todos los ibicencos, no se altera con los beach clubs y los hoteles discoteca que proliferan en las playas, ni tampoco con los muelles privados en mansiones de multimillonarios que autoriza, incluso a costa de cercenar el derecho de paso a los bañistas. Pero sí la emprende con los chiringuitos, último refugio en numerosas playas que evolucionan de un turismo familiar a otro de ocio y lujo, donde ya no tienen cabida los establecimientos normales, en los que se podía tomar un bocata, una cerveza y un helado, sin que te vampirizaran la nómina.
Triste panorama
Esta temporada llegó primero la amenaza de cierre de es Puetó, en la bahía de Portmany, y después la orden de derribo de los chiringuitos de Cala Llonga, que permanecen clausurados por segunda temporada consecutiva, a la espera de su demolición y de que en Cala Llonga ya sólo queden restaurantes de comida inglesa, locales de sushi y abrevaderos para ricos, en línea con la renovación de la hotelería de la zona, que arroja progresivamente el turismo familiar por el sumidero.
Qué triste panorama el que exhibe la fotografía, con uno de los dos chiringuitos que quedaban (el situado a la derecha de la playa), cerrado a cal y canto, con un enorme vacío por delante, como si proyectara su soledad hacia la propia playa, que a esta distancia parece escasa de vida, sin niños agolpándose en la barra mientras esperan el calippo o el twister, o corriendo entre las mesas y sillas. Resulta paradójico, además, que esta desaparición se produzca precisamente en Cala Llonga, una de las calas tradicionalmente de chiringuitos.
Comenzaron a instalarse de madera y desmontables, a finales de los 60, para vender cuatro refrescos y gestionar el alquiler de hamacas. Los regentaban familias de la zona y llegaron a existir media docena. Unos años más tarde sus propietarios incluso llegaron a encerrarse en una iglesia para protestar porque se los querían cerrar; y resistieron. Sin embargo, aquellos seis kioscos fueron reducidos a tres, que tuvieron que compartir por parejas las seis familias.
En los 90 se decidió que sólo quedarían dos, los actuales, repartidos entre tres propietarios, con una concesión de larga duración y estructura de obra. El resto del tiempo han sobrevivido mediante concesiones puntuales, con el Ayuntamiento permitiendo su ocupación y pleiteando con Costas para que no echara el cierre, hasta que la situación se ha hecho inviable. Ahora, sólo queda esperar a que vengan los equipos de demolición y Cala Llonga, definitivamente, complete su evolución hacia un destino indudablemente más gris.
Falsos argumentos
Uno de los argumentos a los que recurre sistemáticamente la Demarcación de Costas para condenar a muerte a los chiringuitos ibicencos es que en la zona donde se asientan ya hay servicios que cubren las necesidades de los bañistas. Dicha afirmación es rotundamente falsa. En muchas de estas playas sí encontramos restaurantes y comercios, pero no un sitio sencillo, donde los ibicencos y el turismo familiar puedan acudir con sus hijos y comer o beber algo sencillo, sin pretensiones y sin que les hagan un agujero en el bolsillo. Y allí donde se permiten con estructuras desmontables, los ayuntamientos los subastan al mejor postor, provocando que estos mismos establecimientos dejen de ser para todos los públicos y se transformen en pseudo beach clubs. Y si no, tiempo al tiempo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Memoria de la isla: De los caminos de Ibiza
- Imaginario de Ibiza: La buganvilia sin sombrade Can Bernat Vinya
- Las incógnitas del crimen de las marionetas
- Imaginario de Ibiza: Sant Antoni y las casas encalladas entre edificios
- Memoria de la isla: De aquellos veranos en Formentera
- Coses Nostres: Ella-laraña en el jardín de cactus de Ibiza
- Memoria de la isla: La cultura solar en la Ibiza rural
- Un superpoder oculto en los genes de un molusco