Coses Nostres: Las conchas pertenecen al mar

Con el pretexto del amor a los océanos, toda una serie de empresas de joyería están poniendo de moda la creación de colgantes, anillos o pulseras con conchas de moluscos o caparazones de erizos de mar robados en las playas. Sin tener en cuenta el daño que esta práctica provoca a los ecosistemas. De la misma forma, tampoco es raro que se permita o promueva que los niños, principalmente en verano, recojan conchas e incluso animales vivos en la costa, una práctica que puede conllevar sanciones. Paradójicamente, estos expolios van acompañados de un mensaje de apego y respeto al mar cuando, en realidad, revelan un profundo desconocimiento de cómo funciona el ecosistema y una absoluta falta de consideración hacia sus habitantes.

Para empezar, algunos animales pueden reutilizar las conchas vacías de los moluscos como material de construcción de refugios o como vivienda. El caso paradigmático es el de los cangrejos ermitaños (la gran familia de los paguroideos), unos crustáceos que tienen el abdomen blando, vulnerable, y que, para protegerse, usan las conchas vacías de las caracolas. Y si ya resulta complicado encontrar una casa con el tamaño apropiado, la situación se complica con el expolio de conchas. A veces, los cangrejos deben conformarse con casas más grandes o más pequeñas de lo que convendría a su tamaño debido, precisamente, a la escasez de vivienda adecuada. Si se encuentran dos cangrejos con este problema, no es extraordinario que intercambien sus conchas.

Por otra parte, los caparazones y también los esqueletos de erizos de mar o de corales cumplen, en los ecosistemas marinos, una función fundamental relacionada con el ciclo del carbonato de calcio (parte del ciclo global del carbono). Al descomponerse, pasan a formar parte de los sedimentos y confieren su singularidad a las playas, formando parte de la arena. Y, además, mantienen el equilibrio de la disponibilidad de carbonatos con los que nuevos organismos podrán fabricar nuevas conchas o esqueletos.

La cuestión cobra una trascendencia especial en un momento en el que los elevados niveles de dióxido de carbono que está absorbiendo el océano por culpa del calentamiento global ponen en peligro esos recursos de carbonato cálcico. La química del océano se ha alterado de forma preocupante en las últimas décadas y los océanos se han vuelto más ácidos a fuerza de intentar asumir el exceso de dióxido de carbono derivado de las actividades humanas. Y la acidificación provoca que muchos organismos calcificadores no consigan el carbonato que necesitan para crear sus conchas y caparazones. Langostas, gambas, cangrejos, moluscos, erizos de mar, cocolitóforos y foraminíferos están en la extensa lista de organismos que precisan del carbonato de calcio para su existencia. Es decir, ahora, más que nunca, hay que recordar que las conchas pertenecen al mar y a sus habitantes, que ellos las necesitan más que tú.