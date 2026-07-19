La mirada de Joan Costa: Arquitectura rural de Ibiza

Interior del porxo de la iglesia de Sant Miquel. En Ibiza tienen merecida fama las casas payesas como ejemplo de una eficiente arquitectura rural. Pero si hablamos de ello, no hay que dejar pasar la arquitectura de las iglesias rurales, que también resulta muy interesante. Uno de los ejemplos más bellos lo encontramos en la iglesia de Sant Miquel.17/Febrero/2016 Islas Baleares. Ibiza.

Últimos retoques antes de los ‘passos’ / Joan Costa

Últimos retoques antes de los ‘passos’

Una obrera da los últimos toques a la mantellina de una joven que participará en la procesión de los ‘passos’ en Sant Miquel. La procesión de los ‘passos’ está declarada Bien de Interés Cultural y es una de las muestras más antiguas y más auténticas de la tradición ibicenca. Cada Viernes Santo numerosos jóvenes acompañan a la Vírgen en la procesión donde también se cantan los ‘passos’. 28/Marzo/2024 Islas Baleares. Ibiza.

Bebés pulpo / Joan Costa

Bebés pulpo

Huevos de una puesta de pulpo fotografiados en Cala Olivera. No es difícil encontrar una hembra de pulpo vigilando sus huevos en algún hueco en la roca durante la época de cría. Lo complicado es que te deje fotografiarlos, pues son muy celosas y los tapan cuidadosamente al ver acercarse algún ser extraño. Sólo a base de ser muy paciente e intentarlo varias veces, se pueden conseguir imágenes como esta. 14/Julio/2022 Islas Baleares. Ibiza.

Festival de luz / Joan Costa

Festival de luz

Gente participando en el Ibiza LIght Festival en Dalt Vila. Poco puede haber más sugerente para un fotógrafo que un festival de luz. Durante todo un fin de semana se suceden diferentes instalaciones con efectos lumínicos, lo que permite apreciar Dalt Vila con una visión muy diferente y original. 8/Noviembre/2024 Islas Baleares. Ibiza.

El baile de los fredis / Joan Costa

El baile de los fredis

Grupo de fredis fotografiados en el islote de es Vaixell en ses Bledes. Los peces verde, también llamados fredis, son muy nerviosos y rápidos. A veces podemos encontrar grandes grupos de ellos, sobre todo al principio del verano, que es cuando buscan los nidos de las castañuelas para devorar sus huevos. 6/Julio/2019 Islas Baleares. Ibiza.