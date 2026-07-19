Un superpoder oculto en los genes de un molusco

Están a punto de cumplirse diez años del inicio de la epidemia que ha diezmado las poblaciones de la emblemática nacra común (Pinna nobilis) y algunas preguntas siguen sin respuesta. La fundamental es, desde luego, si esta especie podrá salvarse, dado que perviven unas pocas poblaciones en mar abierto y algunas colonias confinadas en un número muy limitado de lagunas costeras, que no están libres de peligro.

Mientras se intenta proteger a estos individuos, la ciencia intenta responder al enigma que supone que la nacra de roca (Pinna rudis) no se haya visto afectada por el parásito a pesar de su estrecha conexión con la nacra común. La relación es, de hecho, tan estrecha que existe hibridación entre ellas y, además, los ejemplares híbridos también muestran resistencia a los eventos de mortalidad masiva (en s’Espartar, por ejemplo, vive uno de estos individuos mixtos).

En busca de respuestas, el Instituto Oceanográfico Paul Ricard (en la isla de Les Embiez, Francia) acaba de publicar un estudio que descifra por primera vez el genoma completo de la nacra de roca y ofrece una versión mejorada del genoma de la nacra común. Es decir, aporta más información sobre la biología de las dos especies e identifica dónde están los genes y qué funciones cumplen.

De esta forma, al comparar los genes involucrados en los mecanismos de defensa de la nacra de roca (el defensoma), los investigadores —además de las similitudes significativas que podían esperar— han descubierto diferencias que podrían explicar la mayor resistencia de Pinna rudis a factores estresantes y enfermedades medioambientales. «Identificar los genes específicos que pueden conferir resistencia a Pinna rudis es de vital importancia», se destaca en el estudio. Hay que recordar que el responsable de la epidemia que ha afectado a la nacra común es el protozoo parásito Haplosporidium pinnae, «a menudo en combinación con coinfecciones bacterianas y virales» y reforzado el proceso por el calentamiento del agua.

En la página de Facebook del instituto puede leerse que «estos nuevos recursos genómicos son un paso esencial para comprender mejor los mecanismos de resistencia a las enfermedades, orientar futuros programas de investigación y fortalecer las estrategias de conservación de la gran nacra del Mediterráneo, en peligro crítico de extinción».

El estudio se ha publicado en la revista científica Ecology and Evolution y en él han participado investigadoras del centro balear del Instituto Español de Oceanografía y se han usado algunas muestras de nacras de Cabrera. Si a alguien le interesa leerlo, se titula ‘Comparative genomics of Pinna rudis and Pinna nobilis reveals conserved and divergent features of the bivalve defensome’ (liderado por Stéphane Coupé).

Pinna nobilis, especie en grave riesgo de extinción, es endémica del Mediterráneo, mientras que Pinna rudis puede encontrarse, asimismo, en algunas zonas del Atlántico, como en las costas atlánticas africanas, donde su abundancia parece estar aumentando.

Funciones ecológicas clave Las nacras son moluscos filtradores que desempeñan funciones muy importantes en su ecosistema, ya que ayudan a reducir la turbidez del agua y contribuyen a la estabilidad de los sedimentos.

Respecto a su hábitat, la primera es habitante de las praderas de posidonia y otros pastos marinos, mientras que la segunda, como indica su nombre, está más asociada a los sustratos rocosos, aunque ambas especies siempre compartieron hábitat. Algunos estudios sugieren que, desde que el parásito provocó la gran mortandad de nacras, la especie Pinna rudis ha aumentado sus áreas de distribución y su densidad y ha ocupado zonas donde Pinna nobilis era más corriente.

A este respecto, un estudio publicado en Mediterranean Marine Science en 2021, firmado por los investigadores Diego Kersting y Enric Ballesteros, apunta a este aumento de densidad tras el análisis de la evolución en las colonias de Illes Columbretes. Los autores añaden que «P. rudis es una especie termófila y su expansión podría verse facilitada por las tendencias de calentamiento actuales».