Las incógnitas del crimen de las marionetas

«Y, entonces, la reina del agua le contó a la princesa que todas las lágrimas del mundo, tanto las de alegría como las de dolor, llegan aquí, al fin del mundo, y caen sobre el iceberg. Gracias al calor de su corazón y a su risa, ella transforma las lágrimas en agua viva, que luego fluye de vuelta a la tierra de los humanos». Es un párrafo de El gran pájaro negro, uno de los siete cuentos que Ingeborg Schaefer interpretaba con sus marionetas en el pequeño teatro que abrió en su casa, en Dalt Vila, en mayo de 1971. El teatro cerró sus puertas para siempre cuando la titiritera fue asesinada. La mataron a golpes con un candelabro y con la máquina de escribir con la que componía sus historias para niños.

«A finales de 1978, recibimos de Interpol una carta en la que nos explicaban que la Policía española había cerrado el caso porque las pruebas eran insuficientes». Sólo había pasado un año y medio del crimen, ocurrido en la noche del 25 al 26 de julio de 1977. Lo recuerda Hans Rose, yerno de Ingeborg, el marido de Christiane Gerrit Schaefer de Rose. Gerrit era hija del pintor Frank el Punto e hijastra de Ingeborg, aunque vivió con la pareja desde pequeña y la consideraba su madre.

«En 1977, después del crimen, y en 1978, cuando mi esposa Gerrit estuvo varias veces en Ibiza, ella ya había criticado la insuficiente investigación de la Policía», afirma Rose, que destaca que en este crimen hubo sospechosos —una pareja de hermanos que habían hecho algún trabajo en la casa y una vecina lesbiana al parecer interesada en Ingeborg— pero no se hizo lo suficiente para descartarlos o encausarlos.

Frank dando de comer a unos gatos en Dalt Vila.

Hans Rose vive cerca de Düsseldorf (Alemania), y sabe que un crimen sin resolver planea siempre sobre las vidas de la familia de la víctima. Un buen día, hace apenas tres meses, recordaba la muerte de su suegra y, por curiosidad, buscó su nombre en Google. Fue así como descubrió que existía un libro que analizaba su asesinato —Ingeborg. El crimen de las marionetas— y lo adquirió a través de La Casa del Libro. Tras leerlo, se puso en contacto con la editorial que lo editó (Balàfia postals) para localizar a la autora. «Qué sorpresa cuando leí su fantástico libro. El texto, naturalmente, me sugirió algunas preguntas...». Y así empezó una relación epistolar (vía mail) que ha derivado, finalmente, en este reportaje.

Ingeborg sacando agua de un pozo.

«Mi esposa, Gerrit, lamentablemente ya no puede leer el libro debido a su demencia...», explicaba Hans en su primer correo. En el año 2020, en plena crisis de la COVID-19 y después de varias complicaciones médicas, Christiane Gerrit Schaefer de Rose desarrolló una demencia que obligó a ingresarla en una residencia.

El pasado 11 de mayo, durante una de las periódicas visitas a su esposa, Hans intentó hablar con ella sobre el caso, sobre lo que llegó a saber de aquella investigación que no llevó a parte alguna.

«Cuando le pregunto por detalles de 1977 y de 1978, de lo que pasó tras el crimen, ella no contesta. O empieza a llorar o a gritar». Así lo relata Hans en un mail enviado pocas horas después de la visita. Un crimen sin resolver planea para siempre sobre las víctimas que quedan vivas. «A veces puede recordar algunos detalles de Ibiza, pero son sólo algunos momentos».

En aquellas fechas, los hijos de Hans y Christiane Gerrit tenían 7 y 9 años, y él se quedaba con los niños cuando Gerrit debía viajar a Ibiza para hacerse cargo de algún asunto que hubiera quedado pendiente tras la muerte de su madre o para conocer cómo evolucionaba la investigación sobre el crimen.

Ingeborg y Gerrit.

El último día del Pupentheater

Pero volvamos atrás en el tiempo. A la noche de autos. El pintor Frank el Punto lleva cinco años muerto. El cáncer se lo llevó en el año 72 y su esposa se ha quedado sola en el caserón de Dalt Vila. En el piso de abajo está su teatro de muñecas. En los últimos años de Frank, ella lo entretenía con un pequeño teatro que, finalmente, ha convertido en el centro de su existencia. Es el Puppentheater a cuyas sesiones han asistido los alumnos de muchos colegios de la isla. Niñas y niños que recordarán toda su vida al payaso Gogo, a la princesa Rosalinda, al rey Bernardo o a Mara, la niña del mar.

La noche de autos, el lunes, 25 de julio del 77, Ingeborg llega a su casa hacia la medianoche, después de asistir a la fiesta de cumpleaños del compositor Hans Helfritz, en Sant Agustí. Nadie vuelve a verla con vida. Excepto, por supuesto, su asesino. O asesinos. O asesina. Alguien, esa noche, entra en su casa —no sabemos si ella pudo abrir la puerta, pero no estaba forzada— y la golpea varias veces en la cabeza, usando dos armas para ello, un candelabro y su máquina de escribir, que será encontrada a menos de un metro de la víctima, tirada en el suelo, dentro de su estuche y manchada de sangre. El cuerpo de Ingeborg no será hallado hasta el día 28. Ese día, la Brigada de Investigación Criminal, con Juan Antonio Villamor como jefe, inicia un caso que derivará en dos líneas de investigación distintas y tres sospechosos. Y muchas preguntas que quedarán sin resolver.

Frank e Ingeborg en es Molins (detrás se aprecia la antigua Comandancia Militar).

Los sospechosos más relevantes son dos hermanos alemanes —Rolf y Peter Wohlgemuth— que habían pintado la casa de Ingeborg el año anterior. En el sumario son calificados de «psicópatas sexuales», no tenían coartada y Rolf había escrito unos relatos macabros, los Perverse Dokumente, que hablaban de crímenes. En ellos figuraba una referencia a la «cándida paloma de las marionetas» que iba a ser «sacrificada» y la frase «matar al pájaro de las alas de oro con la pluma de la lógica». Los dos hermanos fueron detenidos, pero, al quedar en libertad, la Justicia devolvió a Rolf los relatos y, sorprendentemente, no se incluyó ninguna copia en el sumario judicial. Villamor recordaba los textos e incluso aseguraba que en uno de ellos se hablaba de un crimen con una máquina de escribir. Para la Policía, los asesinos fueron ellos, pero nunca hubo suficientes pruebas para sentarlos en el banquillo de los acusados. Al menos así lo consideró el juez del caso, José María Tomás y Tío, el único juez de la isla en su primer caso de asesinato. Lo cierto es que sospechosos con mucho menos material en su contra han pasado por un proceso.

En cualquier caso, los interrogatorios no lograron aclarar nada y el jefe de la Brigada de Investigación Criminal aseguraba que interrogar a «personas psicopáticas es dificilísimo».

En la cocina de la casa del crimen —el número 8 de la calle Santa María–, la Policía halló una escena singular que, al igual que el uso de dos armas distintas, parecía apuntar a un dúo criminal. La puerta del frigorífico estaba abierta y junto al fogón había cáscaras de cuatro huevos y una sartén con restos de una tortilla. Había dos vasos sobre la mesa y una botella de Coca-Cola. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los asesinos se habían preparado la cena tras matar a la titiritera en su cuarto; su cadáver apareció junto a su cama. Otra posibilidad era que Ingeborg hubiera cenado con quien posteriormente la asesinara, pero ella no hubiera dejado la cocina tal y como la encontraron durante la inspección ocular y en su estómago, durante la autopsia, no se hallaron restos de tortilla. Es más, Ingeborg iba vestida únicamente con un camisón (su bata estaba sobre la cama) y parece poco probable que ella recibiese a un invitado de tal forma. Todo apunta a que fue sorprendida cuando ya dormía o estaba a punto de acostarse. Pero la puerta de la casa no estaba forzada y los amigos que encontraron el cadáver la hallaron entreabierta.

Ingeborg mostrando dos de sus marionetas a un amigo.

Convencidos de la culpabilidad de los dos hermanos, los policías intentan sumar indicios sin encontrar verdaderas pruebas. Sin embargo, ellos no han sido los primeros sospechosos. La primera ha sido una mujer. Una vecina. La novia de la escritora irlandesa Edevain Park y parte del variopinto elenco que conforma la clientela del bar El Corsario, muy unido a las vidas de Frank e Ingeborg. «Frank nos habló del grupo 59, de escritores, pintores, escultores y músicos de la isla y de esas reuniones en El Corsario, muchas veces con bastante alcohol. También mencionó que, lamentablemente, participaron nazis en este Grupo. Los nazis tenían protección en la época de Franco».

Patricia Anne Arklei es arquitecta, trabaja en el estudio de Raimon Torres y, el día que encuentran el cadáver de Ingeborg, se emborracha en El Corsario. Los parroquianos aseguran que estaba enamorada de su vecina titiritera. Ella declara en la comisaría que alguna vez había estado en la casa del crimen, pero que no conocía la vivienda y que, la noche del asesinato, no se movió de su propia casa y siempre estuvo acompañada por su pareja, Edevain. Patricia es la sospechosa que podría explicar que Ingeborg abriera la puerta a alguien en camisón. Pero tampoco hay pruebas contra ella. Sólo sospechas. A pesar de ello, se convierte en la opción favorita de muchos de los habituales de El Corsario, donde fueron reuniéndose todos tras conocer que habían encontrado el cadáver y pudieron observar el comportamiento de Patricia, agresiva, a la defensiva y borracha.

«En 1977, ya post-época de Franco, el Gobierno en Madrid tenía otras prioridades y no había suficiente dinero para modernizar la Policía y los juzgados en lugares como Ibiza», señala Hans Rose, que rememora que su suegro, Frank el Punto, les había repetido en más de una ocasión: «Nunca olviden que, como extranjeros, somos huéspedes en este país. Por favor, ninguna crítica en público contra policía, gobierno ni autoridades». Y, recordando las palabras de su padre, las ocasiones en las que visitó la isla para interesarse por los avances de la investigación del asesinato de su madre, Gerrit intentó ser siempre muy «diplomática». Pero opinaba que no se estaba haciendo bastante para resolver el caso. «El análisis de huellas dactilares no era suficientemente eficiente en Madrid. Y, en Ibiza, la Policía, con Villamor, no tomó todas las huellas en la casa de Ingeborg y sus policías tocaron pruebas del inventario sin guantes. El juez tampoco escribió un informe con todos los detalles de lo que se investigó en la casa del crimen», señala el yerno de Ingeborg. Y, añade, «¿por qué no tomaron huellas de la vecina, de Patricia, la alcohólica?».

Agentes de la brigada de investigación de Madrid se trasladaron a Ibiza para revisar la casa con los agentes de la isla. Y se encontraron huellas, pero la mayoría no eran buenas y, respecto a las que parecían más prometedoras, el Gabinete Central de Identificación de Madrid descartó que se correspondieran con las de los dos hermanos. Las huellas de Patricia, efectivamente, no fueron contrastadas. El caso se cerró sin respuestas, con la consiguiente frustración de Gerrit y Hans Rose. Un crimen sin resolver pesa más que un crimen resuelto.

Ingeborg y Frank, en su casa. / FOTOS CEDIDAS POR HANS ROSE

«En noviembre de 1977 estuvimos en Ibiza, mi esposa y yo, con una camioneta para poder recoger el menaje de la casa, antes de venderla. Por eso tenemos muchas de las marionetas de Ingeborg y casi doscientas pinturas de Frank. A propósito, no encontramos platos con esvásticas nazis en la casa». Hans Rose se refiere a las declaraciones de un testimonio que aparecen en el citado libro.

Cuando le preguntan a Hans Rose cómo eran sus suegros, recuerda a Frank el Punto cantando O’Cangaceiro (canción brasileña popularizada por Joan Báez) con los pescadores y bebiendo hierbas ibicencas en el puerto. «Les gustaba mucho el contacto con los ibicencos, los mercados, los pescadores y los bares del puerto. Les gustaba en especial un bar que sólo frecuentaban los pescadores y los hombres del mercado. Se llamaba Juanito. Cuando Gerrit y yo estuvimos juntos por primera vez en Ibiza, en verano de 1964, Ingeborg y Frank nos invitaron muchas veces al bar Juanito. Allí nos contaron una anécdota típica de los años 50: En los primeros meses, tras su llegada a la isla, no hablaban demasiado bien el castellano y no entendían la diferencia entre ‘tener calor’ y ‘estar caliente’, así que, en verano, con 30 grados e Ingeborg intentando decir que hacía mucho calor, uno de los pescadores habituales se acercó a Frank para advertirle que debía explicar a su esposa la diferencia entre las dos frases. Nos reímos mucho con la anécdota».

Hans Rose envía algunas fotos preciosas de Frank y Gerrit que conservan en su domicilio en Alemania. Algunas ilustran este reportaje y muestran la isla que ellos conocieron. «Habían encontrado en Ibiza su paraíso».