Coses Nostres: Ella-laraña en el jardín de cactus de Ibiza

Agazapada en postura imposible sobre los pinchos de un cactus que es todo espinas, con sus patas plegadas, la araña parece muerta. Sin embargo, al acercarte, extiende sus ocho extremidades, una a una, despacio, mientras te mira con sus ocho ojos. Y te das cuenta de que no sólo está viva sino que tiene un tamaño importante. Para ser una araña, al menos. Y su conducta es curiosa, porque lo normal es que las arañas se agazapen cuando descubren que las observan, no al revés, pero los animales siempre te sorprenden.

Es una araña cazadora dorada (Olios argelasius) y mide, patas incluidas, más de tres centímetros. Es lo que se dice una araña de tamaño medio, aunque seguro que parece Ella-Laraña (la de El Señor de los Anillos) para quien sufra de aracnofobia. Hay referencias que señalan que la hembra de esta especie puede alcanzar cinco centímetros de longitud (siempre que se incluyan las patas en la medida), pero los machos —como en la mayoría de los arácnidos— son más pequeños; en las arañas, de hecho, el dimorfismo sexual es muy acusado y hay especies en las que el macho, además de no parecerse demasiado a la hembra, es hasta cinco veces más pequeño. En el caso de Olios argelasius, él sí se parece a ella, aunque su tamaño es menor.

La araña cazadora dorada de la fotografía ha sido identificada por el biólogo Guillem X. Pons, que ha dedicado buena parte de su investigación al estudio de los arácnidos de Balears. Lo primero que dice, al identificarla, es que «es una araña muy guapa», y explica que la especie del género Olios citada en las islas es Olios argelasius, aunque también pueden encontrarse referencias erróneas a la presencia de O. canariensis. Señala que es una araña muy activa (y de movimientos rápidos) y que él suele encontrar a las hembras cuidando las puestas de huevos, bajo cortezas o algún elemento que las proteja. Estas arañas depositan los huevos en unos capullos construidos a menudo en el interior de una hoja doblada.

Pons, de la Societat d’Història Natural de les Balears, fue el asesor científico de los dos pósters sobre arañas del archipiélago que se presentaron el año pasado, con ilustraciones de Xavier Canyelles, y que podéis descargar en la web del Govern (Servei de Protecció d’Espècies). En la referencia a Olios argelasius en el póster se apunta un tamaño de ocho milímetros para el macho y 14,7 mm para la hembra (tamaños sin contar las patas), y puede leerse, además, que «tiene aspecto de cangrejo y vive refugiada bajo hojas y corteza, donde construye una bolsa de seda». De hecho, las hojas secas que caen de los árboles conforman un hábitat para muchos invertebrados, y esta es una de las razones por las que la hojarasca de los jardines no debe considerarse un residuo y es mejor no retirarla por completo.

Esta araña es habitual en los jardines y aunque posee veneno y un par de quelíceros que impresionan, no resulta peligrosa para los seres humanos; suele huir de ellos y en el caso, raro, de que llegara a morder, los síntomas serían leves (salvo alguna reacción alérgica poco común). En verano, es fácil ver a los juveniles de la cazadora dorada, que serán ya adultos a final de la temporada. Y si veis alguna saltando por los árboles o en algún cactus —son capaces de realizar grandes saltos, incluso hacia atrás– pensad que está allí contribuyendo a la salud del ecosistema y que no es un peligro. Un jardín sin arañas es como un mar sin tiburones.

La araña cazadora dorada está más activa de noche y es propia de las regiones mediterráneas. Es una especie del grupo de las llamadas arañas cazadoras (Sparassidae). Guilem X. Pons señala que, en Balears, este grupo está representado por Olios argelasius y el género Micrommata.