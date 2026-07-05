La punta más meridional
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Faro des Cap de Barbaria iluminado al atardecer en Formentera. El faro des Cap de Barbaria marca el punto más meridional de las Islas Baleares. Su nombre puede estar relacionado con la barbarie que la isla sufrió por los numerosos piratas que en el pasado saqueaban el mar Mediterráneo, aunque otras fuentes relacionan el término «berberias» con el antiguo nombre de las costas africanas habitadas por Bereberes. 10/Junio/2015 Islas Baleares. Formentera.
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