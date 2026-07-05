Todo en orden
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Una buceadora hace la señal de que todo va bien durante una inmersión en Portinatx. Por motivos obvios, no es fácil la comunicación entre buceadores durante una inmersión. Pero es trascendental poder decir a nuestro compañero que ha surgido algún problema. Para ello se han establecido una serie de señales universales que permiten a un submarinista manifestar diferentes cosas, como la cantidad de aire que queda en la botella o si surge algún problema con el suministro. Hay señales que incluso permiten identificar muchos de los peces y organismos que podemos encontrar en el mar mientras buceamos. 27/Junio/2021 Islas Baleares. Ibiza.
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