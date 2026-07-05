Nuevas generaciones
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Baile popular en el Pou des Rafals en Sant Agustí. Los bailes populares en los pozos de agua de Ibiza están resucitando después de muchos años de no haberse celebrado. Cada vez más gente acude a estas celebraciones anuales donde tradicionalmente se agradecía por la cosecha recolectada y por el fin de los trabajos en el campo. En ellas encontramos mucha gente joven dispuesta a continuar con la tradición. 3/Septiembre/2017 Islas Baleares. Ibiza.
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