La mirada de Joan Costa: El cortejo de los caballitos de mar

Una pareja de caballitos de mar cortejando en el Port de Sant Miquel. Los caballitos de mar de nuestros fondos marinos son peces muy esquivos. Es ya muy difícil hallar un ejemplar, mucho más aún una pareja de ellos. Y todavía más complicado es encontrarlos durante la actividad del cortejo, pues suelen realizarla a horas intempestivas, cuando se sienten más seguros, como al amanecer. 18/Junio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

La Cova des Regals / Joan Costa

La Cova des Regals

Interior de la Cova des Regals en la zona de Jesús. La orografía de Ibiza está repleta de cuevas de mayor o menor entidad. Muchas de ellas se usaron en el pasado como refugio o para esconder mercancías producto del contrabando. Hoy en día sólo son visitadas por los aficionados a la espeleología. En Jesús encontramos el ejemplo de una de las más espectaculares: la Cova des Regals. 13/Noviembre/2016 Islas Baleares. ibiza.

La punta más meridional / Joan Costa

La punta más meridional

Faro des Cap de Barbaria iluminado al atardecer en Formentera. El faro des Cap de Barbaria marca el punto más meridional de las Islas Baleares. Su nombre puede estar relacionado con la barbarie que la isla sufrió por los numerosos piratas que en el pasado saqueaban el mar Mediterráneo, aunque otras fuentes relacionan el término «berberias» con el antiguo nombre de las costas africanas habitadas por Bereberes. 10/Junio/2015 Islas Baleares. Formentera.

Todo en orden / Joan Costa

Todo en orden

Una buceadora hace la señal de que todo va bien durante una inmersión en Portinatx. Por motivos obvios, no es fácil la comunicación entre buceadores durante una inmersión. Pero es trascendental poder decir a nuestro compañero que ha surgido algún problema. Para ello se han establecido una serie de señales universales que permiten a un submarinista manifestar diferentes cosas, como la cantidad de aire que queda en la botella o si surge algún problema con el suministro. Hay señales que incluso permiten identificar muchos de los peces y organismos que podemos encontrar en el mar mientras buceamos. 27/Junio/2021 Islas Baleares. Ibiza.

Nuevas generaciones / Joan Costa

Nuevas generaciones

Baile popular en el Pou des Rafals en Sant Agustí. Los bailes populares en los pozos de agua de Ibiza están resucitando después de muchos años de no haberse celebrado. Cada vez más gente acude a estas celebraciones anuales donde tradicionalmente se agradecía por la cosecha recolectada y por el fin de los trabajos en el campo. En ellas encontramos mucha gente joven dispuesta a continuar con la tradición. 3/Septiembre/2017 Islas Baleares. Ibiza.