La Cova des Regals
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Interior de la Cova des Regals en la zona de Jesús. La orografía de Ibiza está repleta de cuevas de mayor o menor entidad. Muchas de ellas se usaron en el pasado como refugio o para esconder mercancías producto del contrabando. Hoy en día sólo son visitadas por los aficionados a la espeleología. En Jesús encontramos el ejemplo de una de las más espectaculares: la Cova des Regals. 13/Noviembre/2016 Islas Baleares. ibiza.
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