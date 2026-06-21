La mirada de Joan Costa: La lagartija azul de Ibiza y Formentera

Ejemplar de lagartija fotografiada en Cap de Barbaria, en Formentera. Las lagartijas de las Pitiusas no son solo animales emblemáticos, también son endémicas de cada una de las islas y los islotes. En Formentera por ejemplo, podemos observar ejemplares de color azul como el de la imagen. Su desaparición, motivada por la llegada de un depredador como la serpiente de herradura, supondría un auténtico drama ecológico. 10/Junio/2015 Islas Baleares. Formentera.

La recuperación de una tradición perdida / Joan Costa

La recuperación de una tradición perdida

Tres mujeres observan el interior del pozo de Labritja. Las ballades en los pozos de la isla eran una tradición donde se celebraba la recogida de la cosecha y el fin de las labores en el campo. También se rendía culto al agua, elemento imprescindible para los habitantes de la isla. Durante mucho tiempo esta costumbre se había perdido, pero en los últimos años se ha podido recuperar y se han convertido en fiestas muy populares. 3/Agosto/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Paraísos de vida / Joan Costa

Paraísos de vida

Pradera de gorgonias rojas en na Xamena. Cerca de es Vedrà existe un bajo llamado na Xamena cuyo fondo está tapizado de gorgonias rojas. Al estar relativamente alejado de la costa, es un auténtico paraíso de vida y de color, aunque de complicado acceso para los buceadores recreativos. 27/Septiembre/2019. Islas Baleares. Ibiza.

La gaviota urbanita / Joan Costa

La gaviota urbanita

Retrato de una gaviota fotografiada en Dalt Vila. Las gaviotas son aves oportunistas que aprovechan cualquier ocasión para conseguir alimento. No es de extrañar, por tanto, que, en zonas donde se les da de comer habitualmente, acaben perdiendo el miedo a los seres humanos. Este ejemplar permitió que me acercase a muy pocos centímetros para obtener este retrato. 11/Junio/2026 Islas Baleares. Ibiza.

La silueta del Don Pedro / Joan Costa

La silueta del Don Pedro

Grupo de buceadores en la proa del mercante ‘Don Pedro’. Conseguir una imagen bien definida de la silueta del ‘Don Pedro’ es una tarea muy complicada. Su enorme tamaño obliga al fotógrafo a alejarse mucho del pecio para tomar la fotografía. Se tienen que dar unas condiciones de extraordinaria visibilidad para que la figura del buque aparezca de forma nítida. 23/Diciembre/2018 Islas Baleares. Ibiza.