Coses Nostres: Sorprendente llegada de mariposas a Ibiza y Formentera

Miles de mariposas han llenado la troposfera de Ibiza y Formentera en las últimas semanas. Las puedes ver atravesando carreteras y caminos o cruzando el mar y posándose en los campos, en la frígola (Tymbra capitata) que acaba de florecer y en las buganvillas de los jardines. Si no te has dado cuenta, deberías repensar la forma en la que observas el mundo a tu alrededor. Aunque, si no te has percatado directamente de la belleza alada que nos rodea este mes de junio, seguro que al menos has visto a las mariposas recién llegadas en las redes sociales, donde muchos usuarios han hecho pública su sorpresa por tan espectacular y masiva entrada de Campanillas de alas negras, blancas y doradas. La especie que protagoniza esta espectacular arribada es la reina de las migraciones; si en América, la reina, como su nombre ya indica, es la mariposa monarca (Danaus plexippus), en Europa, la especie Vanessa cardui (migradora dels cards, cardera o vanessa de los cardos) es la protagonista absoluta de las migraciones más asombrosas.

En realidad, la cardera tiene una distribución muy amplia, que incluye América, pero sus migraciones en Europa han sido más estudiadas. De hecho, una investigación publicada hace unos meses en 'Nature Communications' ha llegado a la conclusión de que estas mariposas migran en direcciones opuestas según el hemisferio, una división migratoria que hasta ahora era desconocida en insectos y que significa que las poblaciones del hemisferio norte vuelan hacia el sur durante el otoño boreal (entre septiembre y diciembre) mientras que las del hemisferio sur se desplazan en dirección contraria durante el otoño austral (entre marzo y junio), siguiendo sus propias estaciones. Hay una frontera invisible entre hemisferios que explica un escaso contacto genético entre poblaciones y que, por tanto, puede derivar en especies nuevas.

En cualquier caso, las que podemos ver ahora en las islas —la masa de las recién llegadas que se suma a la población residente— llegan de África en una migración multigeneracional que supone que las mismas mariposas que iniciaron vuelo en origen no son las mismas que llegarán a su destino.

La llegada masiva de estas mariposas a las islas no es una rareza. Sin embargo, parece que este año el fenómeno es especialmente espectacular. Tanto que incluso el biólogo de Formentera Santi Costa, que lleva a cabo el seguimiento de lepidópteros diurnos dentro del programa CBMS (Catalan Butterfly Monitoring Scheme), califica de "brutal" el paso de migradores dels cards. Costa señalaba en su cuenta de Facebook que en un solo día (el pasado 15 de junio), durante el itinerario para el CBMS, llegó a contar mil quinientos ejemplares (teniendo en cuenta que se trata de una aproximación, dada la imposibilidad de contar tal cantidad de mariposas revoloteando).

El fotógrafo Rafa Domínguez, maravillado por su belleza, manifestaba también su asombro al asegurar que, mientras hacía fotos en ses Salines, "de pronto estaba rodeado de ellas; como un sueño".

Y navegando hacia ses Bledes y s’Espartar, durante el pasado fin de semana, podían verse centenares de mariposas cruzando también hacia los islotes.

Muchas llegan con las alas rotas pero aún con fuerzas para alimentarse del néctar de las flores que encuentran —polinizando, de paso— y dispuestas para aparearse y dar la bienvenida a una nueva generación que transitará por las fases de huevo, oruga, crisálida e imago; los huevos tardan dos semanas en eclosionar, las orugas pasan a la fase de crisálida en cuestión de entre siete y trece días y, finalmente, en poco más de otra semana (o casi dos), del capullo salen los individuos adultos. Y a volar. Esa nueva generación que nacerá en Ibiza y Formentera es la que seguirá la migración que se lleva a cabo desde África hasta Europa.

Algunas zonas del norte de África han registrado meses inusualmente lluviosos y episodios de lluvias torrenciales e inundaciones que han propiciado el crecimiento de la vegetación y, a su vez, pueden explicar un aumento explosivo de insectos como las mariposas. Todo está conectado; una inundación en el Magreb desencadena el aleteo de miles de mariposas en Ibiza y Formentera.