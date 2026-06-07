La mirada de Joan Costa: el alma de un pueblo de Ibiza

Terraza interior del bar Can Bernat Vinya en Sant Josep. No es fácil representar un pueblo en una sola imagen. Para muchos, el emblema de una localidad es su iglesia, pero otros pueden opinar que el alma de una sociedad son sus bares. Intenté unir ambas sensibilidades en esta imagen tomada desde el interior del bar más representativo de Sant Josep con vistas a su iglesia. 10/Febrero/2016 Islas Baleares. Ibiza.

Restos de una langosta atacada por un depredador en Sant Miquel. / Joan Costa

La ley de la selva

Restos de una langosta atacada por un depredador en Sant Miquel. Aunque hemos convertido nuestra isla en un sitio muy civilizado, basta adentrarse en alguna de nuestras playas y sumergirse unos pocos metros para poder disfrutar de la vida salvaje que sigue rigiendo en la naturaleza. El fondo marino es un lugar que aún no hemos sabido colonizar y en esta fotografía vemos el ejemplo de un crustaceo que ha sido devorado por un depredador y cuyos restos reposan en la arena. 16/Junio/2025 Islas Baleares. Ibiza.

Nudibranquio Platydoris argo pasea sobre una hoja de posidonia en Pas de s’Illa. / Joan Costa

La babosa roja

Nudibranquio Platydoris argo pasea sobre una hoja de posidonia en Pas de s’Illa. Las babosas de mar, llamadas también nudibranquios, son muy abundantes en nuestros fondos marinos. Las hay de diversas formas, tamaños y colores. Este ejemplar de Platydoris argo, resalta por su brillante color rojo que destaca aún más sobre el verde de una hoja de posidonia. 12/Agosto/2024 Islas Baleares. Ibiza.

Iglesia de Sant Vicent fotografiada el día de la celebración de sus fiestas patronales. / Joan Costa

Fiesta

Iglesia de Sant Vicent fotografiada el día de la celebración de sus fiestas patronales. La luz y el color son dos elementos que favorecen la creación de un ambiente festivo. Busqué un ángulo desde donde poder resaltar las tiras de colores colocadas para las fiestas de Sant Vicent y que generaban una imagen simétrica y contrastada con sus sombras reflejadas en blanco y negro en la fachada de la iglesia. 5/Abril/2026 Islas Baleares. Ibiza.

Una diminuta araña pasea por la hoja de una planta en Puig d’en Valls. / Joan Costa

La araña saltarina

Una diminuta araña pasea por la hoja de una planta en Puig d’en Valls. A falta de inspiración, basta con salir a pasear por el campo con la cámara un día soleado de primavera. Allí siempre surgen oportunidades fotográficas, sobre todo gracias al uso de una lente macro. En esta imagen, esta pequeña araña saltarina me hizo de modelo y aproveché el grafismo que ofrecía el verde de la planta en contraste con el rojo de la tierra del fondo. 5/Junio/2016 Islas Baleares. Ibiza.