Gazpacho verde de melón y aguacate, la crema fría que no podrás dejar de preparar este verano

Soy de las que, cuando empieza el calor, comería gazpacho todos los días. Ante el riesgo (poco probable, todo hay que decirlo) de acabar aborreciéndolo, voy buscando otras cremas y sopas frías con las que alternar el gazpacho. Y el salmorejo. La de esta semana es una de esas recetas hipersencillas, que no requieren más esfuerzo que pelar los ingredientes y, eso sí, prestar un poco más de atención al sazón. Y es que las cremas frías que incluyen frutas tienen siempre un componente dulce que hay que compensar.

Ese es el único truco de esta receta, para la que es mejor escoger un melón que no sea muy dulce o que no esté muy maduro. En este caso, a la espera del melón eriçó, lo he preparado con un galia, pero se puede hacer con cualquier otra variedad: piel de sapo, cantaloup… Da igual. Yo le pongo un aguacate para buscar ese punto cremoso y que no quede muy aguado, porque el melón tiene mucha agua. Se le podría poner para ello un puñadito de miga de pan o incluso una patata cocida o un huevo hervido, pero a mí me gusta más con el aguacate. Éste sí tiene que estar maduro. Si está verde no sirve de nada. La manzana podría ser cualquier manzana, pero si es muy dulce habrá que compensar luego con más sal, así que mejor escoger una granny smith. Y la cebolla, poquita, para que no mate el sabor del melón.

Además de escoger bien los ingredientes sólo hay otro truco en esta receta: servirla bien fresquita.

Ingredientes (para 3 platos): -1 melón no muy maduro (5,35€) -1 aguacate maduro (1,10€) -1 manzana granny (0,87€) -1 ajo (0,11€) -1 pepino (0,68€) -Hojas de menta (0,95€) -1/4 de cebolla (0,28€) -Sal y pimienta -Aceite y vinagre Precio total: 9,34€ (3,11€ por persona)

Preparación

—En un bol grande ponemos el ajo sin el germen, la cebolla cortada, el aguacate, la manzana sin piel ni corazón (¡ay!) también a trocitos y el melón cortado.

—Salpimentamos generosamente, mezclamos y dejamos que repose unos diez minutos. Esto hará no sólo que esté más sabroso sino que, además, hará que suelte un poco de líquido que nos ayudará a emulsionar sin tener que añadir agua.

—Añadir un puñadito de hojas de menta, un chorrito de vinagre, un chorro generoso de aceite y triturar hasta obtener una crema.

—Probar para comprobar el punto de sazón, rectificar si es necesario y servir bien fresquita.

El toque gourmet

Servir con unas gambitas cocidas, como si fuera un cóctel de gambas, o con un poco de jamón, por supuesto.