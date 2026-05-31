Coses Nostres: una nueva generación de avocetas en ses Salines de Ibiza

Cada primavera, los estanques de ses Salines entran en ebullición. Entre motas salineras, aguas someras y barro progresa una nueva temporada de cría y este paisaje modelado durante siglos de producción de sal se reactiva con las nuevas generaciones de aves acuáticas. Ses Salines cambia de ritmo, se convierte en una guardería y aumentan los vuelos cortos sobre los estanques, las llamadas de alarma e incluso las grescas iniciadas por padres o madres que cuidan de sus pollos con belicosidad. Si observas los estanques en primavera, puedes ver a las cigüeñuelas —que parecen tan delicadas— lanzándose contra los tarros blancos que, mientras rastrean la orilla, se acercan demasiado a los nidos. O incluso puedes ver a las elegantes avocetas volando y gritando alrededor de alguna gaviota para alejarla.

El parque natural es un hervidero de pollos que aún no vuelan y de progenitores a la defensiva. Zampullines, gallinetas de agua, avocetas, cigüeñuelas, ánades azulones, chorlitejos o tarros blancos crían ahora las nuevas generaciones que consolidarán a todas estas especies como habitantes de los humedales pitiusos, garantizando su singularidad.

Y entre todas las especies acuáticas que eligen ses Salines, la avoceta es un ave relativamente reciente en la lista de avifauna nidificante. En Ibiza, su cría sólo pudo confirmarse hace ahora una década, aunque, en Formentera, la primera cita es de 2012 (estos primeros registros son de es Codolar y s’Estany Pudent). Desde entonces, año tras año, algunas parejas han fabricado sus nidos en los estanques y han ampliado sus zonas de cría, de modo que también pueden verse en otras lagunas del humedal, como en es Cavallet o los estanques cercanos a la iglesia de Sant Francesc.

Como pequeñas avestruces

Los polluelos de avoceta tienen, en los primeros meses, el aspecto de pequeñas avestruces de grandes y gruesas patas que se van afinando. Tienen manchas pardas y negras sobre su plumaje de base blanca, un patrón que, a todas luces, es adecuado para pasar desapercibidos en el nido de ramas que sus padres han construido cerca del agua, en el estanque. Cuando sean adultos, su plumaje será blanco y negro, inconfundible y elegante, pero conservarán sus patas azuladas. Y, más allá de esas patas de un sutil azul grisáceo, si hay algo que realmente identifica a esta especie —donde se ve el parecido familiar entre adultos y pollos— es en el curioso pico curvado. Su curvatura y longitud convierten a la avoceta en una criatura improbable pero, aún así, real. Además, a ese pico debe su también curioso nombre en catalán, bec d’alena, que hace referencia a una herramienta usada por los zapateros para coser y hacer agujeros; es un punzón de acero conocido como alena que se usa para trabajar con cuero. El nombre científico, Recurvirostra avosetta, alude, asimismo, a la característica más destacada de la especie; el nombre del género procede del latín recurvus (curvado hacia arriba) y de rostrum (pico), mientras que avosetta es el nombre tradicional del ave en Italia.