La mirada de Joan Costa | Textura al amanecer

Detalle de la flor de un almendro en Santa Agnès. Las gotas de agua del rocío nos proporcionan un extraordinario ejemplo de textura en esta imagen. Para conseguirla hizo falta madrugar, no solo para poder encontrar todavía esa humedad en el ambiente, sino también para conseguir una iluminación suave y direccional propia del amanecer. 25/Enero/2016. Islas Baleares. Ibiza.

Una polilla. / Joan Costa

El patito feo de las mariposas

Una polilla se posa en una flor en Puig d’en Valls. Pese a que pertenecen a la misma familia, las polillas no gozan de la buena reputación que tienen las mariposas. Su caracter nocturno hace que se cuelen en muchos hogares y puedan generar problemas con la ropa, además tampoco pueden presumir del vistoso colorido que tienen las mariposas. Aunque se mueven habitualmente de noche, también es posible encontrarlas con luz diurna como demuestra esta imagen. 5/Junio/2016 Islas Baleares. Ibiza.

Un sonador tocando la flauta y el tambor en las fiestas patronales de Sant Llorenç. / Joan Costa

Efecto monigote

Un sonador tocando la flauta y el tambor en las fiestas patronales de Sant Llorenç. Los fotógrafos tenemos muchas formas de poder distorsionar la realidad. Probablemante la más sencilla y la más popular es el uso muy cercano de un objetivo gran angular. Si añadimos un angulo de picado, logramos una figura de dimensiones desproporcionados como la que vemos en esta imagen. La iluminación en silueta le añade mucho grafismo a la fotografía. 10/Agosto/2024 Islas Baleares. Ibiza.

Pequeña pradera de posidonia cerca de la superficie en Portinatx. / Joan Costa

La planta que huye del Sol

Pequeña pradera de posidonia cerca de la superficie en Portinatx. A la mayoría de las plantas les gusta el Sol, y la posidonia no es una excepción. Pero debido al aumento de la temperatura del mar por efecto del Cambio Climático, muchos científicos aventuran que, poco a poco, está planta irá buscando aguas más profundas con una temperatura más baja. De ser así, en el futuro imágenes como esta obtenida en Portinatx, van a desaparecer. 7/Junio/2015 Islas Baleares. Ibiza.

Una medusa mantiene una gran salsa atrapada entre sus tentáculos en la Reserva Natural de es Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent. / Joan Costa

La medusa depredadora

Una medusa mantiene una gran salsa atrapada entre sus tentáculos en la Reserva Natural de es Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent. Pese a que para el gran público, las medusas solo son conocidas por sus dolorosas picaduras, son animales carnívoros y depredadores. Se alimentan principalmente de zooplancton, pero su dieta también incluye pequeños crustáceos, larvas y huevos de peces, y en algunos casos, incluso otras medusas. 27/Septiermbre/2019. Islas Baleares. Ibiza.