Fotografía
La mirada de Joan Costa | Textura al amanecer
Selección de imágenes de Ibiza y Formentera del fotógrafo ibicenco Joan Costa
Detalle de la flor de un almendro en Santa Agnès. Las gotas de agua del rocío nos proporcionan un extraordinario ejemplo de textura en esta imagen. Para conseguirla hizo falta madrugar, no solo para poder encontrar todavía esa humedad en el ambiente, sino también para conseguir una iluminación suave y direccional propia del amanecer. 25/Enero/2016. Islas Baleares. Ibiza.
El patito feo de las mariposas
Una polilla se posa en una flor en Puig d’en Valls. Pese a que pertenecen a la misma familia, las polillas no gozan de la buena reputación que tienen las mariposas. Su caracter nocturno hace que se cuelen en muchos hogares y puedan generar problemas con la ropa, además tampoco pueden presumir del vistoso colorido que tienen las mariposas. Aunque se mueven habitualmente de noche, también es posible encontrarlas con luz diurna como demuestra esta imagen. 5/Junio/2016 Islas Baleares. Ibiza.
Efecto monigote
Un sonador tocando la flauta y el tambor en las fiestas patronales de Sant Llorenç. Los fotógrafos tenemos muchas formas de poder distorsionar la realidad. Probablemante la más sencilla y la más popular es el uso muy cercano de un objetivo gran angular. Si añadimos un angulo de picado, logramos una figura de dimensiones desproporcionados como la que vemos en esta imagen. La iluminación en silueta le añade mucho grafismo a la fotografía. 10/Agosto/2024 Islas Baleares. Ibiza.
La planta que huye del Sol
Pequeña pradera de posidonia cerca de la superficie en Portinatx. A la mayoría de las plantas les gusta el Sol, y la posidonia no es una excepción. Pero debido al aumento de la temperatura del mar por efecto del Cambio Climático, muchos científicos aventuran que, poco a poco, está planta irá buscando aguas más profundas con una temperatura más baja. De ser así, en el futuro imágenes como esta obtenida en Portinatx, van a desaparecer. 7/Junio/2015 Islas Baleares. Ibiza.
La medusa depredadora
Una medusa mantiene una gran salsa atrapada entre sus tentáculos en la Reserva Natural de es Vedrà, es Vedranell i els Illots de Ponent. Pese a que para el gran público, las medusas solo son conocidas por sus dolorosas picaduras, son animales carnívoros y depredadores. Se alimentan principalmente de zooplancton, pero su dieta también incluye pequeños crustáceos, larvas y huevos de peces, y en algunos casos, incluso otras medusas. 27/Septiermbre/2019. Islas Baleares. Ibiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Imaginario de Ibiza | El esplendor de Porroig tiene fecha de caducidad
- Coses Nostres | Una pata que rompe las reglas en ses Salines de Ibiza
- L’IES Isidor Macabich fa cinquanta anys de vida
- La mirada de Joan Costa | La montaña maldita
- Història: L’evolució de les Feixes del prat
- Imaginario de Ibiza | Pou de Benimussa, un manantial en un mar de hierba
- Imaginario de Ibiza | La fugacidad de un campo de amapolas camino a Sant Agustí
- Memoria de la isla | Memorias del paladar: ‘ses pegellides’