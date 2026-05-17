La Inteligencia Artificial no es amiga de la naturaleza. No sólo porque su uso implica un coste de energía y agua (necesaria para los sistemas de refrigeración) que agrava la crisis climática y pone en riesgo un recurso sobreexplotado sino también porque parece resultarle muy complicado decidir cómo son realmente los animales. Incluso medios de comunicación convencionales han caído en el error de solicitar a la IA imágenes de ciertas especies para acabar publicando fotos de mariposas con patrones imposibles, aves inventadas, un narval con un cuerno de unicornio en lugar de un diente enorme o un caracol con los ojos situados en el lugar en el que una lógica humana también diría que debe tenerlos. En la foto del caracol, en concreto, el animal tenía los ojos situados en el extremo de la cabeza y sobre la boca, pero, en realidad, sólo los caracoles de los cuentos y de los dibujos animados tienen ese aspecto. Son los ojos de Shelby, el caracol de la abeja Maya, por ejemplo. Sin embargo, diga lo que diga la IA, estos gasterópodos tienen los ojos situados en lo alto de sus tentáculos mayores y esa es, precisamente, una de sus particularidades maravillosas.

Una de las especies más comunes de caracoles de tierra en las Pitiusas —quizás la más grande— es un caracol de jardín conocido en las islas como jueu. Hay cierta confusión entre la denominación popular de este caracol y otro también muy común y grande llamado bou, pero algo de lío nunca es raro en este aspecto y, siguiendo la referencia de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, llegamos a la conclusión de que jueu es la especie Cornu aspersum (la de la imagen) y el bou es la especie Otala punctata. El nombre científico del jueu —en Catalunya lo llaman cargol bover— aún aparece en muchos textos como Helix aspersa, aunque estudios moleculares publicados en el 2008 confirmaron que este gasterópodo debía separarse del género Helix y adscribirse a un nuevo grupo.

El jueu es un caracol gastronómicamente apreciado y, aunque en los huertos es a menudo considerado una plaga, se cría en granjas intensivas para su consumo y para obtener la baba de caracol usada en productos cosméticos. De hecho, en un momento en el que otros países reconocen que moluscos y crustáceos son seres sintientes y han prohibido ya cocer langostas por la crueldad del método, no ocurre lo mismo en España ni con todas las especies; en el debate sobre el bienestar animal queda pendiente hablar de la situación de los caracoles, que son cocidos vivos a fuego lento, provocando un sufrimiento que una sociedad del siglo XXI no debería permitir. El debate del bienestar animalno puede excluir ninguna especie.

El jueu o caracol de jardín es fácil de identificar por el patrón de color y la forma de su concha y porque, al menos en Ibiza y Formentera, no hay otra especie con el mismo aspecto, aunque sí con similar tamaño (alcanza unos ocho centímetros). Es de hábitos nocturnos, pero, los días de lluvia, muchos de ellos salen de los lugares umbríos en los que se ocultan para poder disfrutar del agua.