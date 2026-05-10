La mirada de Joan Costa: espectáculo visual en Sant Miquel

Proyección de imágenes en la fachada de la iglesia de Sant Miquel. La fachada blanca de la iglesia de Sant Miquel cumplió perfectamente la función de pantalla para la proyección de imagenes tradicionales de Ibiza en este original espectáculo turístico diseñado para dar a conocer a los visitantes nuestras costumbres locales. 7/Agosto/2005 Islas Baleares. Ibiza.

Llaüt tradicional de pesca en Pou des Lleó. / Joan Costa

La estampa perdida

Llaüt tradicional de pesca en Pou des Lleó. Cada vez es más difícil encontrar una estampa que antes era muy habitual: la de un barco pesquero tradicional con sus artes de pesca atracado en alguna de las calas de la isla. Los llaüts de madera, costosos de mantener, han sido mayoritariamente sustituidos por modernos barcos de fibra. 4/Abril/2010 Islas Baleares. Ibiza.

Ejemplar de castañuela nadando en es Torrent. / Joan Costa

El pez más sociable

Ejemplar de castañuela nadando en es Torrent. La castañuela es uno de los peces más abundantes y sociables de nuestras costas. La dificultad de este retrato radica en conseguir aislar un solo ejemplar, ya que suele ir acompañado en grupos muy numerosos, y también que su comportamiento vivaz y su pequeño tamaño provocan que sea difícil de fotografiar. 20/Julio/2013 Islas Baleares. Ibiza

Higuera na Blanca de Ca’n Toni Mestre en Formentera. / Joan Costa

Na Blanca de Ca’n Toni Mestre

Higuera na Blanca de Ca’n Toni Mestre en Formentera. Que un árbol tenga asignado un nombre propio nos puede dar una idea de la importancia del mismo. Eso es lo que ocurre con na Blanca, una higuera muy conocida en Formentera que ocupa una superficie de aproximadamente 350 metros cuadrados y un diámetro de 20 metros. Forma parte del catálogo de árboles singulares de las Islas Baleares. 10/Junio/2015. Islas Baleares. Formentera.

Unos bañistas fotografiados en la entrada de una cueva submarina en Benirràs. / Joan Costa

El aire atrapado

Unos bañistas fotografiados en la entrada de una cueva submarina en Benirràs. Bucear en las cuevas submarinas genera un efecto curioso. El aire que exhalamos los buceadores queda atrapado en el techo de la cueva, formando bolsas de aire que, con el tiempo, pueden acabar provocando que dicho techo colapse. 24/Agosto/2021 Islas Baleares. Ibiza.