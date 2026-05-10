Fotografía
La mirada de Joan Costa: espectáculo visual en Sant Miquel
Selección de imágenes del fotógrafo ibicenco de Ibiza y Formentera
Proyección de imágenes en la fachada de la iglesia de Sant Miquel. La fachada blanca de la iglesia de Sant Miquel cumplió perfectamente la función de pantalla para la proyección de imagenes tradicionales de Ibiza en este original espectáculo turístico diseñado para dar a conocer a los visitantes nuestras costumbres locales. 7/Agosto/2005 Islas Baleares. Ibiza.
La estampa perdida
Llaüt tradicional de pesca en Pou des Lleó. Cada vez es más difícil encontrar una estampa que antes era muy habitual: la de un barco pesquero tradicional con sus artes de pesca atracado en alguna de las calas de la isla. Los llaüts de madera, costosos de mantener, han sido mayoritariamente sustituidos por modernos barcos de fibra. 4/Abril/2010 Islas Baleares. Ibiza.
El pez más sociable
Ejemplar de castañuela nadando en es Torrent. La castañuela es uno de los peces más abundantes y sociables de nuestras costas. La dificultad de este retrato radica en conseguir aislar un solo ejemplar, ya que suele ir acompañado en grupos muy numerosos, y también que su comportamiento vivaz y su pequeño tamaño provocan que sea difícil de fotografiar. 20/Julio/2013 Islas Baleares. Ibiza
Na Blanca de Ca’n Toni Mestre
Higuera na Blanca de Ca’n Toni Mestre en Formentera. Que un árbol tenga asignado un nombre propio nos puede dar una idea de la importancia del mismo. Eso es lo que ocurre con na Blanca, una higuera muy conocida en Formentera que ocupa una superficie de aproximadamente 350 metros cuadrados y un diámetro de 20 metros. Forma parte del catálogo de árboles singulares de las Islas Baleares. 10/Junio/2015. Islas Baleares. Formentera.
El aire atrapado
Unos bañistas fotografiados en la entrada de una cueva submarina en Benirràs. Bucear en las cuevas submarinas genera un efecto curioso. El aire que exhalamos los buceadores queda atrapado en el techo de la cueva, formando bolsas de aire que, con el tiempo, pueden acabar provocando que dicho techo colapse. 24/Agosto/2021 Islas Baleares. Ibiza.
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