Coses Nostres | Una pata que rompe las reglas en ses Salines de Ibiza

La biología clásica definía las especies como unidades cerradas, sin cruce entre ellas, de forma que muchos aprenderíais en el colegio que la posibilidad de que dos especies distintas se hibridasen con capacidad, además, de generar descendencia fértil era muy remota. Olvidadlo. Cada día sumamos ejemplos que rompen la norma del aislamiento reproductivo de las especies mientras científicos y naturalistas se van acostumbrando a ello con mayor o menor capacidad de adaptación. Lo que podríamos llamar resiliencia. Las reglas han cambiado, como si el amor libre hubiera llegado a la naturaleza. Aunque no es ella la que ha cambiado, sino nuestra forma de mirar; la hibridación es más común de lo que se pensaba y los híbridos no son todos como las mulas (que seguro que es el ejemplo que os presentaban como prueba de la infertilidad de los individuos bastardos). Además, hay un grupo de aves, las anátidas, donde los cruces no son raros y la fertilidad del resultado, tampoco.

Uno de los tres patitos fotografiado a principios de abril. / CAT

Este año, una preciosa pata color vainilla que está criando a tres pequeños patos es el híbrido estrella del parque natural de ses Salines. Quienes observan sin prestar demasiada atención a esta hembra de pato, la confunden con un ejemplar de ánade azulón (collverd, Anas platyrhynchos). Y lo cierto es que su porte general es de ánade azulón, pero con un par de diferencias sustanciales; una de ellas es su color claro (sin el patrón críptico de una hembra de azulón) y el otro es la cola, más pronunciada y levantada. Puede colegirse que uno de sus padres era un ánade azulón, pero no está tan claro de qué especie era el otro progenitor. Y este es el punto que ha suscitado debate entre los ornitólogos y aficionados a los que se han mostrado las imágenes de la hembra misteriosa, que no acaban de delimitar los orígenes de la pata, su combinación genética. Finalmente, pero sin que nadie se atreva a jurarlo y sin consenso, la conclusión a la que se ha llegado es que el otro pato que contribuyó con su ADN a que esta pata vainilla fuera posible era un ánade rabudo (Anas querquedula), una especie mucho menos frecuente que el ánade azulón pero que también puede verse en las Pitiusas.

Y la historia continúa, porque en los primeros días del mes de abril, la híbrida apareció en el estanque seguida de tres patitos de color vainilla claro, unas crías que son, asimismo, diferentes a los ánades azulones pequeños. Es decir, la híbrida es fértil. Con el paso de las semanas, los tres patitos, al ir creciendo, están adquiriendo un plumaje algo más oscuro, pero muy lejos del patrón de color de un ánade azulón. Además, curiosamente, los tres son tan distintos que resulta fácil distinguir a cualquiera de ellos de sus hermanos.

Estos patitos aún pueden abrir un nuevo debate, porque plantean nuevas preguntas sin respuesta: ¿quién es el padre de las tres criaturas? Es decir, ¿de qué especie es el pato que se ha cruzado con una hembra híbrida? ¿A qué especie se parecerán cuando sean adultos? ¿Son hembras o machos? ¿También serán fértiles? La naturaleza nunca dejará de sorprendernos y de romper las reglas con las que los humanos intentamos ordenar el mundo. Y está muy bien que sea así.